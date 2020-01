FAMILIE: Dette bildet av kronprinsessefamilien ble publisert før jul. Foto: Raphael Stecksén / Det svenske slottet

Estelle skadet i skiulykke

Den svenske prinsessen Estelle (7) er gipset etter at hun hadde et uhell i skibakken i Alpene, melder Aftonbladet.

Oppdatert nå nettopp

– Hun er gipset og har det ellers bra, opplyser Slottets informasjonssjef Margareta Thorngren til Aftonbladet.

Ifølge avisen har prinsesse Estelle vært på skiferie i Alpene sammen med kronprinsesse Victoria, prins Daniel og prins Oscar i nyttårshelgen. Estelle skal ha stått på ski siden før hun fylte to år.

BLIR BRA: Estelle, her avbildet på Haga slott våren 2015. Foto: Kate Gabor/Kungahuset

Denne gangen var hun uheldig og falt og brakk beinet.

– Slottet kan bekrefte at prinsesse Estelle har fått et brudd i skinnbeinet i forbindelse med at hun sto på ski, sier Thorngren.

TRE GENERASJONER: Kong Carl Gustaf, kronprinsesse Victoria og prinsesse Estelle avbildet i høst. Foto: Sandra Birgersdotter Ek/ Det svenske slottet

Aftonbladet skriver at dette er grunnen til at prins Daniel kommer uten kronprinsesse Victoria til Ari Behns begravelse i Oslo fredag.

Victoria og familien har ikke måttet avbryte ferien, der Estelle ifølge avisen går rundt på krykker.

Publisert: 02.01.20 kl. 21:52 Oppdatert: 02.01.20 kl. 22:30

Mer om

Flere artikler