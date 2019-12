ÅPEN: I sitt forfatterskap har Ari Behn delt om livets lyse og mørke sider. Foto: Frode Hansen

Forleggeren om Aris siste bok: – Satte rått brutale, men vakre, ord på det vanskelige

Gjennom et liv i offentligheten har Ari Behn snakket om et stadig tilbakevendende mørke.



Med brakdebuten med boken «Trist som faen» i 1999 skrev Ari Behn seg inn i offentligheten. Gjennom å bli kjæreste, og senere gifte seg, med prinsesse Märtha Louise, ble han en del av kongefamilien og rikskjendis.

Gjennom sitt forfatterskap, sin kunst og i intervjuer har han flere ganger kommet inn på at han sliter psykisk og har kjent på et mørke gjennom mange år.

I den seneste boken, «Inferno» fra 2018, kommer Behn igjen inn på det store, overskyggende mørket og tar et oppgjør med seg selv.

– Unik mester med ord

Arve Juritzen var redaktør og forlegger for «Inferno». Han minnes Behn med sorg. I et innlegg Juritzen har lagt ut på Facebook skriver han at «det er for tidlig i dag å lese hans siste bok «Inferno» på nytt. Nå er tekstene og maleriene ikke lenger en bok».

«Men jeg klarte ikke å la være, «Inferno» har vært en klo siden vi redigerte og ga den ut for ett år siden. Ari hadde skrevet om alt, malt alt, om mørket, nedturene, det vonde, slutten. Mye måtte jeg redigere bort, likevel ble det smertefullt. For ærlig? Jeg kjempet for å få en optimistisk slutt, men Ari var bestemt. Siste maleri skulle være «Gone», siste ord skulle være kiste. Det er en rå og vakker tekst, men ikke for i dag. Men jeg håper det er OK å sitere Aris ord som vi valgte til baksiden av «Inferno»:

«Jeg er en noksagt. Jeg har alltid vært for intens. Full av ord og altfor mye kraft. Ute av balanse. Enten- eller. Taus og pågående. Blyg og skamløs. Jeg klarte ikke å holde igjen. Jeg lot det brenne».

Til VG sier Juritzen at «Inferno» i dag blir en helt annen bok.

– Det var er en vanskelig tekst, i dag er den helt umulig. Fremover vil «Inferno» stå som en helt unik fortelling om det vanskeligste. Vi må huske på hvordan Ari var en unik mester med ord. Det han har prestert, er å sette rått brutale, men vakre, ord på det vanskelige, sier Juritzen.

På spørsmål om han tror folk forsto alvoret i boken, sier han følgende:

– De som kjente Ari visste det, men andre leste det nok med feil øyne. Det ble fort kongehus og Se og Hør når man tenkte på Ari. Om man leser denne boken nå, vil man forstå og se en dybde i sorgen som ord og malerier sjelden kan formidle, sier Juritzen.

Geir Håkonsund, som var Ari Behns manager og fungerer som familiens pressekontakt, sier familien har valgt å dele det de ønsket i meldingen i går, og ikke ønsker å kommentere ytterligere.

VGs anmelder Garbriel Vosgraff Moro beskrev «Inferno» som male- og skriveterapi i sin anmeldelse.

«Ari Behn er døende. Eller, han føler det i hvert fall slik. Han er livredd og nyskilt, med en cyste i øret og fortærende angst. Da hjelper det lite med villa i Bærum, Range Rover og millioninntekt. «Jeg er gårsdagens nyheter, enda verden ennå ikke har fått beskjed», skriver han et sted. Det er synd på Ari. Alt er trist som faen», skrev VGs anmelder Gabriel Michael Vosgraff Moro om boken.

– Man skal alltid være forsiktig med å lete etter tegn i ettertid, men jeg har tenkt på boken etter at dødsfallet ble kjent, sier Moro nå.

Anmelderen sier han har satt stor pris på Behns kortprosa. Moro ga boken «Tiger i hagen» (2015) terningkast fire.

– Jeg har savnet at han ikke har kommet mer til orde som forfatter. Det er trist å tenke på nå, sier Moro.

I en video forlaget formidlet i forbindelse med lanseringen av «Tiger i hagen» sa Ari Behn selv at han nærmest hadde revet hjertet ut i løpet av skrivingen.

– Det er brutalt, rått og ærlig. En bok som skildrer et kaos, et følelsesmessig mørke, en sårhet, en opplevelse av ikke å finne seg selv i alt det mørke. Forhåpentligvis er det lys likevel, sier Behn i en video forlaget formidler onsdag kveld – dagen før bokslippet.

I videoen sa han også at han har opplevd mye i årene etter skilsmissen, som ble varslet i 2016.

– Det har forandret meg. Jeg har lært mye om meg selv. Det har vært smerte, lidelse, tap, savn sorg ... nesten død innimellom. Men også det motsatte – vakre møter og fine øyeblikk.

Ari Behn om boken: – Har revet hjertet ut

– Understreker tosidigheten

For boken «Talent for lykke» fra 2011 ga forfatter og anmelder Tom Egeland en sekser på VG-terningen, og mente Ari var tilbake i toppform. Fortellingene ble beskrevet som store temaer i et lite format. I anmeldelsen avslutter Egeland «Overmot og undergang. Fortvilelse og håp. Sorg og sinne. Det å stå utenfor. Det å dø. Ja, det å være menneske».

– Slutten på anmeldelsen føltes skremmende å lese nå som vi vet hvordan han hadde det. Det oppsummerer min lesning av både boken spesielt og hans forfatterskap, samt denne tosidigheten i ham. Jeg visste ikke den gang hvor dypt dette åpenbart stakk i ham, sier Egeland og legger til:

– Jeg tror nok hans dødsfall understreker tosidigheten i ham, med alt det lyse og alt det mørke. Vi som observerte ham utenfra, hadde nok lett for å se den lyse, spektakulære, den ekstremt ekstroverte og altomfavnende medieversjonen av Ari Behn.

I et intervju med magasinet Massiv i 2009 som ble gjengitt av VG fortalte Behn om flere sider av livet. Også her åpnet han opp om et mørke.

– Generelt er jeg kronisk deprimert og det blir stadig verre, ser det ut til, sier han.

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen i organisasjonen Mental Helse sier de har opplevd økt pågang etter at nyheten om Ari Behns død ble kjent.

– Julen er en vanskelig høytid for mange, særlig de som er alene eller kjenner på ensomhet. Det er forventninger om at man skal være glade og sammen, da kan man trenge noen å snakke med, sier hun.

Hun mener at den typen åpenhet Behn har vist gjennom sitt liv er viktig.

– Det er aller viktigste rundt psykisk helse er å få mer åpenhet rundt det. At det er like vanlig som å brekke en fot eller å være syk. Over halvparten av oss kommer til å slite med psyken i løpet av livet, sier Bergersen og legger til:

– Det å få mer åpenhet rundt det bidrar til at mange vil søke hjelp når de må, og at man bryr seg mer om hverandre og den psykiske helsen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 27.12.19 kl. 07:12

