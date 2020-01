Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Per Heimly: – Noen ganger er smerten i hjertet for stor

En av Ari Behns beste venner, Per Heimly, beskriver bisettelsen som noe av det fineste han har vært med på i hele sitt liv.

– Jeg syntes det var en utrolig vakker seanse. Det var noe av det fineste jeg har vært med på i hele mitt liv. Det var veldig rolig og veldig verdig, sier Heimly til VG utenfor Theatercafeen i Oslo.

Der ble det avholdes minnestund for Aris venner og familie etter bisettelsen fredag.

På spørsmål om hvordan han opplevde talen til Maud Angelica, svarer Per:

– Det var noe av det sterkeste jeg har hørt i hele mitt liv. Jeg er så utrolig glad for å se Ari i henne - både kraft og gjerning går i generasjoner. Der var utrolig tøft av henne og det tror jeg rørte hele Norge.

Han trekker fram oppriktigheten og sårbarheten i Aris datters tale.

– Men også det at hun viste en utrolig styrke. Det å stå der og holde en tale for sin far når du er så ung. Det må være noe av det tøffeste et menneske kan gjøre. Hun var sin fars datter, og det synes jeg er fint, sier Heimly.

Publisert: 03.01.20 kl. 17:26

