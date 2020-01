VIL UT: Dronning Elizabeth godtar hertugparet av Sussex sitt ønske om å tre litt tilbake fra sine offentlige plikter. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Dronningen godtar hertugparets ønsker

Dronning Elizabeth sier i en uttalelse at hun respekterer ønsket til hertugparet av Sussex om å trappe ned sin kongelige virksomhet, selv om hun hadde ønsket det motsatte.

Dette kommer frem av en uttalelse fra dronning Elizabeth via Buckingham Palace.

I uttalelsen skriver dronningen at hun hadde «konstruktive» samtaler med sine nærmeste på Sandringham i ettermiddag.

«Min familie og jeg støtter helt og holdent Harry og Megans ønske om å starte et nytt liv som en ung familie», skriver dronning Elizabeth i uttalelsen, og legger til at hun helst hadde sett at de fremdeles forble fullverdige medlemmer av kongefamilien.

Daily Mails hoffreporter Rebecca English var blant de første som videretweetet uttalelsen.

Dronningen legger i uttalelsen til at hertugparet har gjort det klart at de ikke ønsker å være avhengig av offentlige midler i fremtiden, og at paret vil vekselsvis bo i Canada og England.

Uttalelsen avsluttes med at det fremdeles står igjen litt arbeid med avtalen, og at flere detaljer vil komme de nærmeste dagene.

Det var mandag ettermiddag at prins Harry satte seg ned til en tre timer lang samtale med sin far, prins Charles, sin bror, prins William, og sin farmor, den 93 år gamle dronning Elizabeth på sistnevntes landsted Sandringham.

Meghan Markle befinner seg i Canada, men deltok via telefon. Flere britiske medier hadde tatt oppstilling utenfor Sandringham for å plukke opp siste nytt om fremtiden i det britiske kongehuset for hertugen og hertuginnen av Sussex.

Flere britiske medier, deriblant Daily Mail, har skrevet at dronningen ble både rasende og dypt såret over at hertugparet av Sussex valgte å komme med en så dramatisk uttalelse uten å konferere eller rådføre seg med henne først.

Ifølge Daily Mail har hun full støtte fra sin mann gjennom 72 år, prins Philip (98), som også skal være rasende på utspillet fra hertugparet.

Det var i slutten av forrige uke at hertugparet, i et Instagram-innlegg, varslet at de ønsket å tre tilbake som seniormedlemmer av det britiske kongehuset til fordel for å bygge opp sin egen virksomhet.

Hertugparet varslet også at de vil dele sin tid mellom England og Nord-Amerika, og at de fremdeles vil støtte dronningen og resten av det britiske kongehuset helhjertet.

Prins Harry ankom Sandringham, ifølge Daily Mail, i en sort Range Rover Evoque ved 12.20-tiden norsk tid, omtrent samtidig som prins Harry og hans eldre bror, prins William, kom med en sjelden fellesuttalelse der de sterkt avviste påstander i britisk media om at prins Harry har blitt forsøkt presset vekk fra det britiske kongehuset av storebror William.

Prins William ankom krisemøtet først et kvarter før det skulle starte klokken 15. Prins Charles ankom med helikopter søndag kveld, mens dronningen har vært på Sandringham siden jul.

Ved 18-tiden norsk tid meldte ITVs hoffreporter Chris Ship på Twitter at møtet på Sandringham var over, etter tre timer.

Noen av spørsmålene som har blitt diskutert på Sandringham er om hertugparet skal beholde sine kongelige titler nå som de selv ønsker bli «økonomisk uavhengige».

Prins Harrys mor, prinsesse Diana, fjernet tittelen «Hennes kongelige høyhet» da hun skilte seg fra prins Charles, men det er foreløpig ingenting som tyder på at titlene forsvinner.

Et annet spørsmål er følgelig hva de skal gjøre for å tjene penger. Kongehuseksperten David McClure har uttalt til BBC at hertugparet er verdt et sted mellom 120 og 170 millioner kroner.

Allerede i april i fjor kunngjorde hertugparet av Sussex at de ville etablere et fond som vil ha som hensikt å «forbedre løsningene som verden trenger mest, gjennom handling både lokalt og globalt», uten at dette ble nærmere konkretisert.

Flere kjendispar har etablert lignende fond, som Barack og Michelle Obama, Bill og Melinda Gates og George og Amal Clooney.

Et annet spørsmål som har blitt heftig diskutert er hvordan de skal takle media. Det er ingen hemmelighet at hertugparet, spesielt Meghan Markle, har fått enorm oppmerksomhet av verdenspressen, ikke minst fra de britiske tabloidene, og at dette har påvirket dem også i negativ retning.

Dette kom frem i en lengre tv-dokumentar om hertugparets reise til Afrika i fjor.

I oktober gikk hertugparet til søksmål mot Mail on Sunday etter at avisen publiserte et privat brev fra Meghan Markle til faren, Thomas Markle.

I en følelsesladd uttalelse tok prins Harry et kraftig oppgjør med britiske tabloider, der han forteller om sin «dypeste frykt for at historien gjentar seg.

«Jeg mistet min mor og nå ser jeg at min kone blir offer for de samme sterke kreftene», advarte prins Harry i uttalelsen.

