Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Britney Spears trygler følgerne sine om å være snille

Den amerikanske sangstjernen har sett seg lei av å få slengt dritt til i sosiale medier. – Det finnes ingen god grunn til å mobbe folk, skriver hun.

Britney Spears (38) har et helt spesielt ønske denne jula. Sangstjernen bruker nemlig sin egen Instagram til å be sine følgere om å tenke mer gjennom hva de skriver til henne nå som juleferien snart slår inn.

– Folkens, dette er hvordan juletreet mitt ser ut i år, sier 38-åringen i en video på bildedelingstjenesten, før hun viser fram et massivt tre, prydet av hvite lys - mens Michael Buble’s «Santa Claus Is Coming to Town» runger i bakgrunnen.

Husker du denne? Popstjernen Britney Spears ble i 2014 hentet av ambulanse og måtte igjennom en tre dager lang psykiatrisk evaluering:

I teksten under videoen er Spears imidlertid mye mer alvorlig. Der legger hun ikke skjul på hun med tiden synes det har blitt vanskeligere å dele av privatlivet sitt på sosiale nettverk fordi folk skriver de slemmeste ting til henne.

«God ferie mine venner. Jeg elsker å dele av livet mitt med dere alle, men det har vært vanskelig for meg å fortsette fordi folk skriver de slemmeste ting», skriver hun i posten.

Hun oppfordrer dem det gjelder om heller å ikke følge henne lenger.

«Det finnes ingen god grunn til å hive deg rundt, skrive slemme ting og mobbe folk. Vær heller glad og snill i juleferien», lyder den klare meldingen fra «Toxic»-sangeren.

I kommentarfeltet under får hun støtte av kjæresten Sam Asghari (25).

«Det er så lett å gjemme seg bak tastaturet eller telefonen og gå til angrep på mennesker. Når de samme personene møter deg i det virkelige liv oppfører de seg plutselig som om de er din største fan og vil ta bilde med deg», skriver han.

Videoen er i skrivende stund sett drøyt 2,5 millioner ganger.

Nylig delte Britney Spears en video, også det på Instagram, av seg og Asghari, som viste paret feire sangerens 38-årsdag 2. desember. Feiringen fant sted i Miami.

De to viste seg for første gang sammen på rød løper i juli i år.

Publisert: 16.12.19 kl. 08:15

