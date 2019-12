BLIR BISATT: Grete Roede gikk bort lørdag 7. desember. Hun ble 80 år gammel. Foto: Nils Bjåland

Grete Roede bisettes fra Frogner kirke

FROGNER (VG) Familie og venner tar farvel med Grete Roede, som gikk bort for litt over en uke siden.

Grete Schultz Roede sovnet stille inn lørdag 7. desember med sine nærmeste rundt seg. Roede ble 80 år gammel.

Mandag fra klokka 11 tar familie og venner et siste farvel med henne. Det skjer i Frogner kirke i Oslo, og i forkant av bisettelsen har familien, gjennom Jølstad begravelsesbyrå, uttrykt ønske om å bli skjermet fra pressen før, under og etter mandagens seremoni.

– Vi kjenner Grete Roede fra Frankrike, hvor vi også har hus. Hun var en flott og sosial dame, med bein i nesa og et strålende smil, sier Nina og Roald Øyen til VG på vei inn i begravelsen.

Roede levde i lengre tid med livmorhalskreft. Da dødsfallet ble kjent sa administrerende direktør Lis Pedersen i kostholds- og livsstilsselskapet Grete Roede AS til VG at det var en utrolig trist dag for alle de 200 ansatte i selskapet.

BISETTES: Grete Roedes kiste i Frogner kirke. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi vil minnes henne både som en veldig klok og dyktig forretningskvinne som alltid var i utvikling. Samtidig var hun også en utrolig varm og nær person, uttalte Pedersen.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug sendte på samme tid sine varmeste tanker til hennes nærmeste som er i sorg.

– Hun har gjort en viktig innsats for å forbedre folkehelsen i befolkningen over mange år, og hjulpet enkeltmennesker til å få et bedre liv, sier Listhaug.

Roede har tidligere fortalt åpent om hvordan hun måtte søke skyggen oftere etter at hun ble diagnosert med hudkreft for tolv år siden.

I 2016 ble det oppdaget at hun hadde eggstokkreft, som allerede hadde spredt seg til andre organer da hun ble operert.

I september i år fortalte Roede til Dagbladet at hun hadde tatt valget om å avslutte all behandling, da hun ble redusert og uvel som følge av cellegiften.

PROGRAMMET: Grete Roede bisettes fra Frogner kirke mandag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er ikke sånn jeg vil leve den tiden jeg har igjen. Jeg vil heller ha igjen litt mindre tid, og heller prøve å ha det litt ålreit, medga hun til avisen da.

Roede ble kjent da hun startet selskapet Grete Roede AS som driver kurs for slankere. Hun startet virksomheten med bakgrunn i egne vektproblemer.

Siden 2001 er det datteren Jeanette, Erik Roede og Rune Ludviksen som har eid firmanavnet og kurskonseptet.

Hun har blitt tildelt en rekke priser, blant annet Kongens fortjenestmedalje i gull i 2003 for sitt helsefremmende arbeid blant overvektige nordmenn.

