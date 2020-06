KJÆRESTER: Märtha Louise og Durek Verrett i København i mai i fjor. Foto: Gøran Bohlin, VG

Prinsesse Märtha Louise med åpenhjertig rasisme-oppgjør

I et innlegg på Instagram torsdag kveld forteller prinsessen at hun som Durek Verretts kjæreste har fått et krasjkurs i rasisme.

I innlegget skriver hun at hun har gått i seg selv for å forstå hvordan hvit makt fungerer, og hvordan hun selv bevisst og ubevisst har tenkt om og forholdt seg til svarte mennesker.

Hun forteller også at kjæresten ofte opplever rasisme i ulike situasjoner.

«Jeg har hittil ikke tatt til orde mot rasisme jeg har sett mot kjæresten min. Nå ser jeg at det er en del av problemet», skriver prinsessen i innlegget, og lover at hun ikke lenger vil forholde seg taus.

«Jeg har tatt rettighetene mine for gitt og aldri sett ordentlig på hva rasisme faktisk er, fordi det har vært ubehagelig for meg at systemet eksisterer,» skriver hun, og forteller at dette ikke er noe hun er stolt av.

«Jeg må, som en hvit person, vokse, utdanne meg selv, bli bedre og bevege meg fra å være mot rasisme til å bli en antirasist», skriver Märtha videre i innlegget, hvor hun også bruker hashtagen #blacklivesmatter.

Märtha Louise har tidligere uttrykt sin støtte til demonstrasjonene i USA etter at George Floyd døde som følge av en brutal pågripelse i Minneapolis i Minnesota 25. mai.

Alle de fire politimennene som var involvert i pågripelsen er nå siktet for drap eller medvirkning til drap.

Prinsessen skriver videre i innlegget torsdag kveld at hun den siste tiden har lært at rasisme bare ikke er det åpenbare, slik hun tidligere trodde – som synlig diskriminering, mishandling og drap på svarte.

«Det ligger i detaljene (som jeg ikke anta fortsatt eksisterte). Det ligger i måten folk skyr unna Durek. Hvordan venner tar det for gitt at han lyver om alt. At de tror at han ved å være snill er ond. Ordene som mumles, som gjør det tydelig for ham at han ikke har en naturlig plass rundt bordet.»

Märtha Louise anklager også mediene for å presentere kjæresten som en løgner, for å være voldelig og en trussel mot Märtha og familien hennes – fordi det passer inn i bildet hun mener man allerede har om ham.

Hun skriver også at både hun og kjæresten har fått drapstrusler fordi de er kjærester.

«Vi har begge fått drapstrusler fordi vi er sammen og har ukentlig blitt fortalt at vi er en skam for våre folk og familier fordi vi har valgt hverandre.»

