JOBBKLAR: Kong Harald, herr under folkearrangementet på Torget ved Krigsmødremonumentet i anledning markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark i oktpber i fjor. Foto: Heiko Junge

Kong Harald er friskmeldt

Kong Harald (82) er tilbake på jobb fredag.

Det melder kongehuset på sine nettsider.

Der står det at Kong Harald holder statsråd i morgen, og at han samme dag mottar De Forente Arabiske Emiraters ambassadør, H.E. herr Abdullah Khalfan Matar S. Al Romaithi, i avskjedsaudiens.

På spørsmål fra VG om han med dette er helt friskmeldt, svarer kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Ofstad Varpe:

– Absolutt. Men vi har ingen kommentar utover det.

Mandag holder kong Harald også diplomatlunsj på Slottet.

Svimmelhet

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet tidlig i januar på grunn av svimmelhet. Han ble skrevet ut for noen dager siden, men har fortsatt vært sykmeldt.

Han har på grunn av helsetilstanden vært nødt til å avlyse en rekke planlagte oppdrag, som den offisielle åpningen av Johan Sverdrup-feltet. Han skulle også vært til stede under EM i håndball for menn i Trondheim, men meldte forfall.

Også i desember var kong Harald sykmeldt, da med en virusinfeksjon.

Familien i sorg

Kongens tidligere svigersønn, kunstner og forfatter Ari Behn, tok sitt eget liv 1. juledag – 47 år gammel. Ti dager senere ble han bisatt fra Oslo domkirke.

Dødsfallet var også et tema i Kongens nyttårstale.

