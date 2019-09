DRAMATISK AVSLUTNING: Kjetil Nørstebø tapte fjorårets «Farmen»-finale mot Tonje Frøystad Garvik. Etterpå rømte han til skogs. Foto: Cicilie S. Andersen

«Farmen»-finalistene ett år etter bråket: – En veldig tøff og vanskelig periode

I fjor høst oppsto det som skulle vise seg å bli kanskje tidenes største «Farmen»-drama. Snart ett år senere er de to finalistene fortsatt ikke enige.

Tirsdag er det sesongpremiere på nok en runde av «Farmen» på TV 2. Det betyr at det er gått snart ett år siden Kjetil Nørstebø (29) rømte finaleplassen etter å ha tapt finalen mot Tonje Frøystad Garvik (30). Senere anklaget han vinneren for å ha jukset seg «Farmen»-seier.

Fortsatt er det imidlertid lite som minner om enighet.

– Jeg står hundre prosent inne for det jeg sa den gangen. Samtidig hadde TV 2 alle muligheter til å svare for seg, og jeg skjønner nå at jeg aldri burde stolt på dem. De hadde god tid til å forsøke å slukke branner, og det irriterer meg fortsatt grenseløst. Samtidig var «Farmen» en fantastisk opplevelse, der jeg fikk satt Uvdal på kartet, som jo var målet mitt, sier «Farmen»-Kjetil til VG.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, ønsker ikke å si noe mer om Nørstebøs påstander. Det gjør heller ikke daglig leder i produksjonsselskapet Strix, Jørgen Hermansen. Men etter at det påstandene ble fremlagt etter at finalen var sendt på TV i desember i fjor, slo Iversen tilbake mot det som ble sagt:

– Basert på de undersøkelsene vi har foretatt, er det vår konklusjon at påstandene om finalejuks er grunnløse. Vi finner ingen beviser for at noe galt har skjedd.

Husker du dette? Se reaksjonene fra finalefesten da Tonje Frøystad Garvik ble hyllet som vinner:

Tonje Frøystad Garvik sier til VG at hun har lagt Farmen»-bråket bak seg, men legger ikke skjul på at hun synes det var leit at fjorårets «Farmen» først og fremst blir husket for dette.

– Det er trist at det ble avsluttet som det ble, men det er utenfor min makt. Kjetil betydde mye for meg på et tidspunkt, og jeg kunne ønske at han konfronterte meg med alt dette i løpet av de ukene vi hadde kontakt etter finalen og før avisene gjorde det, sier hun.

Nørstebø har lenge jobbet med fjellsikring, men begynte nylig i ny jobb som daglig leder i Uvdal alpinsenter.

– Med tanke på bråket som oppsto i fjor, føler du at det er noe du burde gjort annerledes?

– Hadde jeg visst det jeg vet nå, ville jeg aldri ha gjort som jeg gjorde. Jeg ville reist derfra uten å fullføre finalen. På den måten ville TV 2 stått igjen med en uferdig finale.

29-åringen forteller at han oftere og oftere blir stoppet på gaten igjen nå som «Farmen» igjen er under opprulling, og at han mener flere ser på programmet med «nye øyne».

– Jeg har inntrykk av at folk kanskje skjønner at «Farmen» ikke er så rosenrødt som de først trodde, sier han.

– Men du gikk hardt ut – også mot Tonje. Er det noe som helst du angrer på?

– Jeg angrer ikke på noe av det jeg sa, jeg står hundre prosent inne for alt. Så får det heller være opp til folket å bestemme seg for hvem de vil tro på. Og inntrykket mitt er at folket er delt 50/50. Mer enn det kan jeg heller ikke forvente.

FORLOVET SEG: Tonje og kjæresten Lene forlovet seg under «Gullruten» på TV 2 i fjor – på TV. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Garvik forsikrer igjen at ingenting galt skjedde.

– Alle som kjenner meg vet at jeg stiller rettferdighet høyt i mitt liv, og de har derfor støttet meg hele veien. Da jeg ble kjent med anklagene stilte jeg meg hundre prosent disponibel til alt av metoder TV 2 måtte ønske for å komme til bunns i ting. Jeg har ingenting å skjule, og det var også det både TV 2 og Strix kom frem til i sine undersøkelser.

Samtidig tar hun med seg mange gode opplevelser fra «Farmen»-oppholdet.

– Det var en veldig tøff og vanskelig periode for meg. Jeg var helt utslitt, og vet ikke hva jeg skulle gjort uten så mange gode venner som har hjulpet meg. Og så har jeg fått masse støtte fra «vanlige» folk, og begge deler er alfa omega i en sånn situasjon, forteller hun til VG.

FANT KJÆRLIGHETEN: Kjetil ble kjæreste med Tea etter «Farmen» i fjor. Tidligere i år ble de samboere. Foto: Privat

Iversen og TV 2 forsikret i vinter at kanalen har tatt anklagene på største alvor.

– Dette er svært alvorlige påstander. Det er i TV 2s egeninteresse å være sikre på at finalen gikk riktig for seg, og TV 2 har derfor foretatt granskinger av hvordan Strix har gjennomført denne «Farmen»-sesongen, og omstendighetene rundt avviklingen av finalen.

Og:

– Hadde vi avdekket at noe galt hadde skjedd, hadde vi vært klare til å ta konsekvensene av det også. «Farmen» er Norges mest omtalte og gjennomlyste TV-produksjon. Vi har ingen illusjoner om at det er mulig å holde noe skjult, og vi har vært klar over at dette kom til å nå fram til offentligheten via pressen fra dag én. Derfor har vi forsøkt å opptre så ryddig og korrekt som mulig, både over for Kjetil, og overfor de andre deltagerne. Strix har på sin side gjort det de kan for å ivareta sine ansatte, som er blitt utsatt for svært ubehagelige anklager, sa han den gang.

For både Tonje og Kjetil har det skjedd mye på privaten etter at «Farmen»-innspillingen ble avsluttet i oktober i fjor. Under «Gullruten» tidligere i år forlovet nemlig Tonje seg med kjæresten, Lene Sleperud. De to har også kjøpt seg leilighet sammen.

– Når skal dere gifte dere da?

– Det har vi ikke rukket å planlegge ennå, vi har hatt så mange prosjekter gående og ikke hatt tid. Det kan skje om alt fra ett til tre år, forteller hun.

Kjetil på sin side har blitt kjæreste med Tea Karoline Mork (24). De to ble i februar samboere.

