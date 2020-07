NYGIFT: prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi giftet seg i en intim seremoni på All Saints Chapel i Windsor Great Park fredag morgen. Foto: Benjamin Wheeler / HANDOUT / Buckingham Palace

Deler bilder fra prinsesse Beatrices hemmelige bryllup

Fredag ga prinsesse Beatrice (31) sitt «ja» til Edoardo Mapelli Mozzi (37). Buckingham Palace deler søndag bilder fra den intime seremonien.

Prinsesse Beatrice (31) og forretningsmannen Edoardo Mapelli Mozzi (37) giftet seg i en hemmelig seremoni fredag 17. juli. Paret annonserte forlovelsen i september 2019.

Beatrices utkårede er ikke bare en styrtrik businessmann, han skal også være svært engasjert i ulike veldedighetsprosjekter. Bryllupet er det første for dem begge. Mozzi har en sønn fra et tidligere forhold, Wolfie, som skal stilt som både forlover og brudebarn og «stjal showet», skriver Harpers Bazaar.

Bildene som er offentliggjort viser det nygifte paret komme ut av kapellet, som for anledningen er dekorert med en buegang av blomster.

Bryllupet skulle egentlig stått i mai i det kongelige kapellet på St. James’s Palace i London med 150 gjester og mottagelse på Buckingham Palace, men ble utsatt på grunn av coronapandemien.

I stedet ble det en intim seremoni på All Saints Chapel i Windsor Great Park fredag morgen, og bryllupet fulgte regjeringens retningslinjer knyttet til coronavirus. Buckingham Palace har delt flere bilder fra bryllupet på Instagram, med en melding hvor det nygifte paret takker for alle lykkønskninger i forbindelse med deres bryllupsdag.

Dronning Elizabeth (94) og prins Philip (99) var begge til stede under den private seremonien, sammen med om lag 20 andre gjester som besto av nær familie, opplyser en talsperson fra Buckingham Palace til The Telegraph. På et av bildene som er offentliggjort er dronningen og prinsen avbildet med trygg avstand fra brudeparet utenfor kapellet.

fullskjerm neste BRYLLUPSDGEN: Brudeparet prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi avbildet med dronning Elizabeth og prins Philip.

Ikledd dronningens kjole og tiara

Sky News skriver at dronningen også tillot prinsesse Beatrice å bære den samme tiaraen som hun selv brukte på sin bryllupsdag. Også brudekjolen prinsesse Beatrice bar er vintage, designet av Norman Hartnell og lånt fra dronningens klesskap.

Beatrice er prins Andrew (60) og Sarah Fergusons (60) eldste datter.

Detaljer fra bryllupet som er frigitt av kongehuset refererer bare til prins Andrew som «hennes far», og det opplyses om at han fulgte henne til alteret.

Den nedtonede omtalen av ham i detaljene og fraværet av et fullstendig familiefotografi blant de offisielle bildene tolkes som en erkjennelse av han fortsatt er en kontroversiell skikkelse fro kongefamilien, ifølge Sky News.

Amerikanske myndigheter ønsker fortsatt å snakke med prins Andrew om det han visste om den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Epstein var tiltalt for menneskehandel og ble funnet død i varetekt i 2010. Oppfordringene fra myndighetene om et samarbeid fra prins Andrews side har økt etter arrestasjonen av Epsteins tidligere assistent og ekskjæreste Ghislaine Maxwell.

Prins Andrew har nektet for anklagene mot ham i Epstein-saken, og holder fast på at han ikke sitter på informasjon som burde rapporteres videre til myndighetene.

Publisert: 19.07.20 kl. 20:36 Oppdatert: 19.07.20 kl. 21:45

