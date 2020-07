OPPGITT: Kristin Gjelsvik er ikke imponert over iskioskens markedsføringsstrategi. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Knallhard kritikk av «Monky’s Bubble Waffle»: – Seksualiserer kvinnekroppen for å selge produkter

Flere har reagert på iskrem- og vaffelselgeren «Monky’s Bubble Waffles» reklamer med lettkledde kvinner i sosiale medier. Forbrukertilsynet har mottatt 20 klager om dessertbedriften.

«Monky’s Bubble Waffle» har en liten butikk i mathallen Oslo Street Food, i gamle Torggata bad. Der selger de is og vafler pyntet med godteri. På sosiale medier, spesielt Instagram, har bedriften reklamert flittig for sine produkter. Men markedsføringen har skapt reaksjoner.

Kritikken handler i utgangspunktet om bildene iskremselgeren har lagt ut på Instagram av unge, lettkledde kvinner.







Tirsdag ettermiddag opplyser Oslo Street Food til VG at daglig leder i «Monky’s Bubble Waffle» trekker seg og overdrar bedriften til nye eiere som følge av kritikken. Daglig leder er i dag også eier av firmaet.

VG har mandag og tirsdag vært i kontakt med daglig leder i bedriften, men han har så langt valgt å ikke kommentere saken.

I juni skrev VGs matnettsted Godt om «Monky’s Bubble Waffle». I intervjuet sa daglig leder at han ønsket å lage noe nytt og Instagram-vennlig.

– Direkte ekkelt

– Hva har unge, lettkledde kvinners kropper med is å gjøre, spør Isabel Raad.

Influenceren er en av dem som høylytt har rettet kritikk mot dessertbedriften på Instagram.

– Hvorfor reagerer du så sterkt på «Monky’s Bubble Waffle»?

– Eieren seksualiserer unge jenters kropper for å selge is. Det synes jeg er vanvittig feil og direkte ekkelt, sier Raad.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, opplyser til VG tirsdag at de har mottatt 20 klager og åtte tips om «Monky’s Bubble Waffle». Klagene dreier som om seksualisert fremstilling av unge jenter, og bruk av emneknaggen #foodporn på bilder av ungdommer og barn.

REAGERER: Influencer Isabel Raad er blant dem som de siste dagene har reagert på og uttalt seg om «Monky’s Bubble Waffle». Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

– Jeg har fått tilsendt skjermbilder som viser at han kontaktet mindreårige 16-åringer på Instagram. Han tilbød dem 4.000 kroner for å få en «sexy bikinishoot» med vaffelen hans i hånden, forklarer Raad.

VG har sett flere av de aktuelle skjermbildene som viser at unge jenter har blitt kontaktet via selskapets Instagram-profil og fått tilbud om penger mot å stille i badetøy på reklamebilder.

Fredag slettet «Monky’s Bubble Waffle» bildene som har fått kritikk i sosiale medier.

Det var motenettstedet Melk og Honning som først omtalte saken, etter at kommunikasjonsrådgiver Christine Krieg oppdaget bildene i sin «Utforsk»-feed.

VG har forelagt daglig leder i «Monky’s Bubble Waffle» kritikken, og bedt om en kommentar til klagene Forbrukertilsynet har mottatt. Han har ikke svart på kritikken.

Oppvaskmøte

Daglig leder Wilhelm Larsen i Oslo Street Food sier til VG at de hadde et møte med eier og leder av butikken tirsdag.

– Vi gikk gjennom brudd på etiske standpunkt. Han har nå skjønt alvoret og er veldig lei seg. Vi ble enige om at han trekker seg helt ut og lar nye eiere ta over bedriften, sier Larsen.

De nye eierne må ifølge Larsen «formulere et sett med normer, verdier og holdninger som er forenlig med Oslo Street Foods etiske retningslinjer». Han sier at Oslo Street Food allerede har møtt de som skal ta over, og føler seg fornøyd. De nye eierne skal være pekt ut av den tidligere eieren.

«Monky’s Bubble Waffle» er et eget aksjeselskap, men har status som leietagere hos Oslo Street Food.

VAFLER I MOTVIND: Kritikken har haglet mot is- og vaffelboden «Monky’s Bubble Waffle» etter at søkelyset ble rettet mot bedriftens reklamebilder på sosiale medier. Foto: Frode Hansen

Mandag ettermiddag delte «Monky’s Bubble Waffle» en uttalelse på Instagram, og beklaget for bildene som ble brukt i markedsføringen og reaksjonene på dem.

«Vi har nå endret strategi på bakgrunn av tilbakemeldingene. Vi beklager på det sterkeste at hendelsene har vært sårende eller diskriminerende for noen, dette er ikke slik Monky’s ønsker at våre kunders opplevelse skal være,» står det blant annet i uttalelsen delt på profilen.

På spørsmål om Oslo Street Food ba «Monky’s Bubble Waffle» slette bilder på Instagram, svarer Larsen følgende:

– Vi tok kontakt med daglig leder. Jeg dro personlig ned til boden og sa at han måtte fjerne bildene straks.

Han sier videre at Oslo Street Food ikke var kjent med innholdet på Instagram-profilen fra før.

– Denne saken kom veldig brått på oss. Vi ble kjent med saken via andre, sier Larsen om helgens reaksjoner mot «Monky’s Bubble Waffle».

Reagerer

– Uansett om jentene godkjenner det eller ikke, skal ikke rumpa deres være på arbeidsgiverens Instagram, sier Mia Landsem til VG. Hun er blant annet kjent for sitt arbeid med å avsløre ulovlig deling av nakenbilder.

Det er særlig jentenes alder som gjør at Landsem reagerer på klærne de stilte i for «Monky’s Bubble Waffle» på Instagram. Hun mener man heller burde brukt voksne mennesker i reklamene.

DATADETEKTIV: Mia Landsem har lenge arbeidet mot misbruk på nett. Foto: Helge Mikalsen

– Trist

Også influencer Kristin Gjelsvik reagerer. Bloggeren har flere ganger vært en viktig stemme i debatten rundt kropsspress og influencere. Sist i februar, da hun kritiserte Sophie Elise Isachsen og TV 2 for å ha vist rumpeoperasjon på TV.

Kristin Gjelsvik ut mot TV 2: – Under enhver kritikk

– Det er så trist at vi ikke har kommet lenger i 2020, at vi seksualiserer kvinnekroppen for å selge produkter. Vi kvinner er ikke et objekt, og vi skal ikke misbrukes i markedsføring, sier hun.

les også Forbrukertilsynet: Influencere merker ikke reklame på norgesferie godt nok

Hovedsakelig har hun ett råd til unge jenter:

– Takk nei til sånt. Kroppen din er ikke til salgs på den måten. Du er verdt mer enn det. Det er deg som person som betyr noe. Kropp og utseende avgjør ikke vår verdi som mennesker.

Likevel forstår hun at man kan havne i en sånn situasjon.

– Det er store influencere som publiserer seksualiserte bilder av seg selv. Når forbildene dine gjør det, er det lett å tenke «hvorfor kan ikke jeg gjøre det?».

Publisert: 28.07.20 kl. 18:22

