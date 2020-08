TOMME BENKERADER: Det er plass til 2300 i Peer Gynt-amfiet på Gålå. Men denne sommeren har kunsterisk leder Ellen Horn bar hatt lov til å slippe inn 200 på hvert arrangement. Foto: Jørn Pettersen/VG

Peer Gynt-arrangør frykter ny corona-sommer

GÅLÅ (VG) Peer Gynt-arrangøren var helt sikre på at neste år ville alt være over og tilbake til normalen. Men smitte utviklingen den siste tiden har gjort at kunstnerisk leder Ellen Horn nå må tenke andre løsninger også for neste år.

– Vi er selvfølgelig optimister og har ikke avskrevet en fullformats forestilling. Men slik situasjonen er nå må vi tenke alle muligheter, sier Ellen Horn til VG.

Hun bekrefter at Marit Moum Aune som regisserte fjorårets Peer Gynt-oppsetning på Gålå som også etter planen skulle vært vist i år og som ble utsatt til neste år, nå jobber med en alternativ forestilling. En forestilling som VGs anmelder var svært fornøyd med og ga terningkast fem - og avsluttet sin anmeldelse slik:

– Dette er den kuleste «Peer Gynt» jeg kan huske å ha sett siden Robert Wilsons legendariske oppsetning i 2005. God tur til Gålå!

– Ja, Moum Aune jobber med en alternativ forestilling. Vårt prosjekt er så kostbart at vi kan ikke spille det for færre enn 2300 hver kveld. Så vi er nødt til å ha flere tanker i hodet på en gang. Mindre publikum i amfiet, betyr færre både på scenen og bak scenen, sier Horn.

Hun ser for seg i verste fall en situasjon som er den samme som i år, altså maks 200 personer i et amfi som har plass til 2300.

– Kanskje vi kan øke antallet til 500. Jeg mener at det vil være forsvarlig her - men samtidig har vi den største respekt for beskjeder og pålegg fra myndighetene, fortsetter Ellen Horn.

Samtidig har ikke årets Peer Gynt-sommer vært så galt at det ikke har vært godt for noe.

– Det har gitt oss muligheten til å tenke nytt, se oss selv i et annet lys. Ikke ta alt som en selvfølge.

Horn løfter spesielt frem Peer Gynt Hologrammet hvor det var mulig å Peer Gynt og Mor Åse på Snøhettas vannspeil ved Gålåvatnet. Forestillingen var kortet ned til 13 minutter, og kunne sees gjennom et vindu i et lite hus midt i amfiet.

– Ingen av oss visste hva dette kunne bli: Disneyland ved Gålåvatnet? Men det ble en suksess og en stor opplevelse for mange, sier Ellen Horn.

Hologrammet som er åpent for publikum ut august, har foreløpig hatt flest besøkende av alle årets Peer Gynt-tilbud med 3500 mens kunstutstillingen med 13 tidligere Peer Gynt-kunstnere og kostymer fra Peer Gynt-forestillingen er besøkt av rundt 3000.

De fleste av forestillinger og konserter har vært utsolgt hvilket vil si 200 tilskuere på hvert arrangement.

– Vi går med underskudd i år, men vi snakker ikke millionbeløp. Vi har hatt en nøkternt budsjett og vi regner med at vi omfattes av departementets kompensasjonsordning. Da kommer vi fra denne sesongen med livet i behold, sier daglig leder i Peer Gynt AS, May Brit Støve, til VG.

Publisert: 10.08.20 kl. 18:06

