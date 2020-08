TIKTOK-SUKSESS: Henriette Kornelia Kjørmo har om lag to millioner følgere på TikTok, og synes det er synd om appen blir ulovlig i USA. Foto: Privat

Henriette K. Kjørmo har to millioner følgere på TikTok: – Det hjalp meg gjennom en vanskelig periode i livet

Barn og unge strømmer til sosiale medier-plattformen TikTok. Ikke så rart, mener en av de mest fremtredende norske brukerne.

Flekkefjord-jenta Henriette Kornelia Kjørmo (23) har bygget opp en følgerskare på drøyt to millioner på sosiale medier-plattformen TikTok, en videodelingstjeneste som president Donald Trump nå ønsker å forby i USA.

Kritikere av appen har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at Kina kan bruke appen til å overvåke brukere. TikTok er eid av det kinesiske selskapet Byte Dance.

– Om det skjer vil det få konsekvenser for alle som bruker denne appen. Mangfoldet og innholdet i USA er såpass stort, og selv har jeg jo også en stor følgerskare derfra. Det er trist for dem som eventuelt ikke kan se videoene mine, sier Henriette Kornelia Kjørmo til VG.

– Selv har jeg allerede fått kommentarer fra amerikanere som sier de kommer til å savne videoene mine. Folk er stresset og synes det er trist, men det er ikke noe å gjøre med. Selv synes jeg det er kjipt om det skulle skje.

Den 23 år gamle jenta bruker tjenesten først og fremst til å legge ut videoer av at hun maler, danser, synger og tester godteri.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skiller meg ut fra andre, men jeg har prøvd å være meg selv, ved å bruke mine kreative sider. TikTok for meg er ikke en jobb, men en hobby. Og det hjalp meg gjennom en periode i livet der jeg hadde det vanskelig.

– På hvilken måte?

– Jeg hadde det vanskelig med meg selv. Sosialt sett. Ting jeg har opplevd. TikTok hjalp meg sånn sett. Jeg fikk på en måte hjelp fra andre brukere, det ga meg positiv energi. Jeg startet jo bare for gøy, ikke for at jeg skulle få så og så mange følgere. Plutselig fikk jeg den positive energien tilbake, og det hjalp meg gjennom veldig mye. Jeg kom meg ut, ble mer sosial og egentlig bare glad i den personen jeg er.

– Så du følte at det reddet deg på et vis?

– Ja, det gjorde at jeg hentet meg mer inn. Man har jo forskjellige måter å takle ting på. Og jeg følte at jeg fant meg selv igjen gjennom sosiale medier.

Kjørmo går så langt som til å sammenligne TikTok med Facebook.

– Hvis man ser tilbake i tid var det mange unge som tok til Facebook, inkludert meg selv. Nå er Facebook mer etablert blant eldre, mens de unge går til TikTok, der du kan være deg selv og gjøre videoer av det du vil. Unge brukere kan spre talentene sine i kortsnutter. Det er både stas og lærerikt. Man lærer av hverandre.

Hun er klar på at om barn og unge skal bruke denne tjenesten, må de være forberedt på at man kan få kritikk, og ikke grave seg ned om det skulle komme.

– De som tar til sosiale medier må tåle det, kritikk finner man overalt. For min egen del var det utfordrende i starten, men etter hvert har jeg lært meg til å fokusere på den positive energien, forteller Kjørmo, som ikke ønsker uttale seg om hvor mye to millioner følgere betyr for henne i kroner og øre.

Digital rådgiver i Geelmuyden Kiese, Paal Nygård, mener at TikTok er en ekstremt vanedannende sosiale medier-kanal.

– Det er et svært høyt volum av innhold i form av korte videoer, som ikke krever noen spesiell bakgrunn for å kunne forstå eller sette seg inn i. Det er en evig strøm med underholdende innhold som aldri tar slutt, og de som virkelig er flinke leverer høy kvalitet og underholdningsverdi. Jeg merker selv at det er utrolig vanskelig å legge bort telefonen når jeg først er i gang, sier han til VG.

Han synes ikke det er rart at det er mange barn og unge sverger til nettopp denne plattformen.

– Vi snakker videoer og innhold som er skreddersydd deg. Og enn så lenge er det en kanal som ikke er infiltrert av den eldre generasjonen. Derfor er det nok en kanal som de yngre enn så lenge opplever som sin egen.

– Finnes det noen utfordringer knyttet til bruken blant unge?

– Dette er en app der trender basert på utfordringer, lydspor og dans er en sterk driver. Vi har sett flere eksempler på at unge kaster seg på trender hvor man risikerer både liv og helse for å oppnå anerkjennelse i form av reaksjoner og visninger. Mangelen på dømmekraft og risikovurdering rundt enkelte trender tror jeg i fremtiden vil bli en stor utfordring, spesielt med tanke på at det tar lang tid før disse kommer på radaren til voksne og de som har ansvaret.

KLAR TALE: Paal Nygård i Geelmuyden Kiese, mener det faktumet at TikTok ennå ikke er infiltrert av den eldre generasjonen, bidrar til at appen er såpass populær blant unge. Dette bildet er hentet fra 2019, da Nygård deltok i «Farmen» på TV 2. Foto: Mattis Sandblad

Nygård føler trygg på at tjenesten vil fortsette å vokse i tiden som kommer. Men han tror nyheten fra president Donald Trump om at landet muligens vil forby appen vil by på store utfordringer.

– Om TikTok blir forbudt i USA vil det være en stor ripe i lakken for tjenesten. Da vil man nok se en stor nedgang også utenfor USAs grenser når toneangivende influencere, kjendiser og artister forsvinner fra plattformen. Det er jeg ganske sikker på, sier Paal Nygård i Geelmuyden Kiese til VG.

Publisert: 03.08.20 kl. 15:55

