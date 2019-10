HJEMME HOS: Ari Behn hjemme i huset sitt i Lommedalen som bare ligger fem kilometer fra der hvor prinsesse Märtha Louise. De har delt omsorg for sine tre barn. Foto: Brian Cliff Olguin

Ari Behn til VG: – Märtha og jeg har et raust og godt forhold

Ari Behn (47) har lagt helseproblemene bak seg, har det «veldig fint» med kjæresten Ebba Rysst Heilmann (34) og gjør det godt som kunstner. Til helgen er han aktuell med en ny utstilling i Trondheim sammen med Mikael Persbrandt.

– Jeg kommer til å være til stede i Trondheim søndag, og er veldig glad for at Mikael dukker opp på åpningene. Han er et eventyr av et menneske. Jeg liker å treffe publikum, høre deres tolkninger av mine bilder, hvilke strenger jeg treffer hos dem. Kanskje er det elementer, ting i mine bilder som jeg ikke har tenkt på, sier Ari Behn til VG.

Fra søndag stiller Galleri Lilje ut malerier, litografier og trykk av Mikael Persbrandt og Ari Behn på Ferstad gård i Trondheim.

KUNSTNER I ARBEID: - Jeg står tidlig opp, maler i økter, går turer, kommer tilbake og fortsetter å male, sier Ari Behn Foto: Galleri Art design

– Det går veldig bra for meg nå og jeg nærmer meg hundre utstillinger til sammen. Jeg har 25 av mine malerier på utstillingen i Trondheim denne helgen. Rent kunstnerisk går jeg nok i en mer abstrakt retning med bruk av mye farger. Når det gjelder veien videre, har jeg lyst til å satse på utstillinger i utlandet. Jeg hadde en utstilling i Gabba Gallery i Los Angeles i påsken, og det gikk veldig bra, forteller Ari Behn.

Rent økonomisk går det også bra for kunstneren Ari Behn. I 2017 for eksempel solgte han bilder for 3,5 millioner kroner.

– Jeg vet per idag ikke helt hvor mye jeg har solgt for i år. Men det går veldig bra, sier Ari Behn.

– I et intervju med VG for snart to år siden bruker du tre bilder til å beskrive hvordan livet har vært etter skilsmissen fra prinsesse Märtha Louise: De het «Inferno», «Storm» og «Tsunami». Har du noen bilder som beskriver hvordan du har det i dag?

– Jeg har malt mange bilder som omhandler livet mitt. Det må være et bilde som jeg har med meg på utstillingen i Trondheim. Det er abstrakt og uten tittel og som forøvrig er det siste bildet jeg har lagt ut på instagram (se under red. anm). Farger er følelser, og det får bli opp til hver enkelt å tolke dette. sier han.

Etter skilsmissen fra prinsesse Märtha Louise beholdt hun huset i Lommedalen i Bærum mens han kjøpte seg et hus bare fem kilometer unna. Her bor han fortsatt og de to har delt omsorg for de tre barna, Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11).

– Barna er hos meg omtrent femti prosent av tiden, sier Behn.

Han ønsker ikke å kommentere det som har skjedd rundt Märtha og hennes nye kjæreste.

– Märtha og jeg har et raust og godt forhold, selvfølgelig har vi det, sier Ari Behn.

Han forteller at han også har et godt forhold til kongen og dronningen.

– De er besteforeldre til mine barn og jeg er veldig glad i dem.

– Du var hovedoppslag i Se og Hør i våres hvor det sto at «smertene er ikke til å holde ut». Hvordan har du det nå?

– Jeg har hatt mine utfordringer de siste årene, men kommet meg igjennom. Jeg forsøker hver dag å male ut livet mitt og har gjort meg nye erfaringer som kommer til uttrykk i arbeidene mine.

VAKTE OPPSIKT: Det vakte oppsikt da Ari Behn og kjæresten Ebba Rysst Heilmann (34) viste seg offentlig sammen for første gang - og bokstavelig talt klinte til. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

– Og ditt eget kjærlighetsliv, hvordan går det?

– Jeg har det veldig fint sammen med Ebba.

– Synes du det er annerledes å være i offentligheten og forholde seg til offentligheten nå som du ikke lenger er gift med prinsesse Märtha Louise?

– Nei. Jeg har vært en del av offentligheten i over 20 år. Jeg har holdt meg til mitt hele tiden. Det har vært skrevet mye om meg opp gjennom årene, og det lever jeg greit med.

– Venner man seg til det?

– Jeg har vært klar på hva jeg står for hele veien. Folk har ulike oppfatninger om det jeg gjør og det synes jeg er fint. Likegyldighet er stillstand. Jeg lærte fort at det ble skrevet ting som jeg ikke kunne forholde meg til, og har vent meg til dette.

Ari Behn har mange jern i ilden for tiden. Foruten malingen, jobber han også med en ny roman og en ny novellesamling. Som om ikke dette er nok er også TV 2 i gang med en dokumentar om Ari Behn.

– De følger utstillingen og kunstproduksjonen min - og alt annet jeg holder på med, sier Ari Behn.

