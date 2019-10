GJENFORENT: Santino Mirenna og Emilie «Voe» Nereng danser igjen sammen etter at førstnevnte fikk skulderen ut av ledd for tre uker siden. Foto: Espen Solli / TV 2

«Skal vi danse»-proffen tilbake etter skade

NYDALEN (VG) Emilie Nerengs dansepartner Santino Mirenna gjør comeback på parketten etter å ha fått skulderen ut av ledd.

Forrige uke måtte håndballprofil Trine Haltvik se seg slått ut av konkurransen etter å ha gått i duell mot NRK-programleder Christian Strand. Nivået på deltagerne har fra start vært høyt, og flere toppscorer har blitt delt ut halvveis i sesongen.

Etter lørdagens «Skal vi danse» står halvparten av deltagerne igjen i konkurransen.

Tre uker etter at Emilie Nerengs dansepartner Santino Mirenna fikk skulderen ut av ledd på direkten, er han tilbake på parketten for å avløse vikar Ivo Havranek, som har geleidet den tidligere bloggeren gjennom de to siste programmene.

– Det er så gøy å fortelle at Santino er tilbake med meg på parketten idag! Bare tre uker etter at skulderen hans gikk ut av ledd, tenk det, skriver Nereng på Instagram før kveldens sending.

Den tidligere toppbloggeren kan også fortelle at denne uken har vært den mest nervepirrende for hennes del.

Mirenna selv kan fortelle at han gleder seg til å innta dansegulvet igjen.

– Etter mye opptrening og tett oppfølging av kjempeflinke spesialister har jeg endelig fått lov til å danse igjen, skriver han på Instagram, og takker samtidig for støtten han har fått de siste ukene.

På grunn av tett tidsplan i forbindelse med kveldens landskap i fotball mellom Norge og Spania, var ikke deltagerne tilgjengelig for intervju i forkant av sendingen.

Det er ikke uvanlig med skader gjennom hardtreningen til programmet, men denne uken har alle deltagerne kommet seg helskinnet gjennom.

Først ut på dansegulvet var Jørgine «Funkygine» Vasstrand som danset slow fox med dansepartner Jørgen Nilsen på italiensk vis. Det høstet skryt fra dommerne, som belønnet henne med 39 poeng.

– Jeg vet nesten ikke om vi kan forvente noe mer, sa Trine Dehli Cleve.

Sandra Borch fulgte opp med en paso double, som kanskje inneholdt litt for mye nordlansk sinne i blikket, ifølge dommerne. Borch tangerte likevel sin beste poengsum med 28 poeng.









