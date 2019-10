LØFT: Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe i dansestudioet tidligere denne sesongen. Foto: Line Møller / VG

Sandra Borch om «Skal vi danse»: – Hadde ikke drømt om å komme så langt

NYDALEN (VG) Senterparti-politikeren kjenner ekstra press på å levere, etter å ha stått i faresonen en rekke ganger.

Politiker Sandra Borch (31) har vært travelt opptatt med å sjonglere dansetimer og møter på Stortinget denne høsten. Hun har imidlertid aldri hatt så mye overskudd som nå, forteller Borch.

– Det har aldri vært lettere å stå opp om morgenen. Jeg visste det kom til å bli tidkrevende, men jeg har vært bevisst på at dansingen ikke skal gå utover politiske møter, forteller Sandra Borch til VG i forkant av lørdagens sending.

31-åringen gjorde comeback i rikspolitikken i 2017, etter noen år med utdanning, juristjobb og lokal- og fylkespolitikk hjemme i nord.

Støtte fra Sp-lederen

Lørdag kveld skal hun danse slowfox sammen med dansepartner Bjørn Wettre Holthe. På sidelinjen har hun hatt flere kolleger som har vært med på å heie henne fram.

– Trygve Vedum (Senterparti-leder red.anm.) har faktisk vært opptatt av dansingen min og vært med i salen før. Det engasjerer jo, sier hun.

Etter hvert som ukene går, blir dansedeltagerne færre og færre. De siste ukene har Borch stått i faresonen for å ryke ut en rekke ganger. Borch, som er den eneste nordlendingen i årets sesong, føler derfor et ekstra press på å levere på danseparketten lørdag.

– Det er ikke til å legge skjul på at det er mange flinke med i år. Konkurranseinstinktet har vokst hver uke, men jeg hadde ikke drømt om å komme så langt, sier hun.

Danser med skruer i kroppen

Den til tider omstridte politikeren har en god dose selvironi. Hun har aldri lagt skjul på at hun har stått på en ølkasse i kommunestyret i Tromsø og på egen skammel i Stortinget for å rekke opp.

Borch er imidlertid ikke særlig bevisst på høydeforskjellen mellom henne og dansepartner Bjørn Wettre Holthe.

– Det har faktisk gått utrolig bra. Jeg har ikke tenkt noe særlig over det. Vi tilpasser noen skritt og koreografi, men ellers har det funket bra, sier hun.

Da Borch var ung, fikk hun påvist skoliose og måtte operere. I dag har hun over 30 skruer inne i ryggen og leggen. Det har imidlertid ikke stoppet Borch fra å komme seg til den sjette runden av danseprogrammet.

– Det er grunntrening i mange år som har gjort at muskulaturen er bygd opp og at det går fint å danse. Jeg hadde ikke takket ja til dette dersom jeg visste at det ikke kom til å gå, sier hun.

Det er ikke første gangen 31-åringen har vært på TV-skjermen. Politikeren har også vært innom både «Hva har du i bagasjen?», «Typen til», «Fire stjerners middag» og «Masterchef».

