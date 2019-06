RETTET MOT BARN: I ett blogginnlegg fra 15. juni tilbød Thea Gudmundsen rabatt på sminketjenester for barn under 16 år. Foto: Anniken Aronsen/VG

«Paradise Hotel»-deltager brøt markedsføringsloven – får refs av Forbrukertilsynet

Thea Gudmundsen (21) tilbød barn under 16 år 50 prosent avslag på sminketjenester. – Ikke vist særlig aktsomhet, slår Forbrukertilsynet fast.

I midten av juni la bloggeren og deltageren fra årets «Paradise Hotel» ut et innlegg med overskriften «kom hjem til meg». I innlegget tilbyr hun ulike sminketjenester, som festsminke og hverdagssminke, samt sminkekurs, til priser mellom 500–900 kroner.

«Alle under 16 år får 50 prosent da jeg vet at mange av dere gjerne bare har lyst til å møte meg og ikke har jobb», sto det i innlegget.

Særskilt henvendelse til barn

Dette er nå fjernet etter at Forbrukertilsynet tok kontakt, og opplyste Gudmundsen om at dette er i strid med markedsføringsloven, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Forbrukertilsynet legger vekt på at bloggeren har henvendt seg særskilt til barn ved å tilby rabatt. De peker også på at hun gjør det enkelt for dem som ser innlegget å bestille via Instagram, en plattform som hyppig brukes av barn og unge.

«Markedsføringen er derfor etter vår vurdering tilpasset til og rettet mot barn og deres situasjon. Det er lett for barn å bli påvirket av markedsføringen og det blir etter vår vurdering ikke vist særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet. Både ordbruken og den øvrige utformingen av innlegget virker på denne måten som et sterkt virkemiddel for å få barn til å bli interessert i tjenestene du tilbyr og barn må anses som spesielt sårbare for en slik type markedsføring», står det i brevet.

– Ment som veldedighet

Forbrukertilsynet konkluderer derfor med at Gudmundsen har brutt markedsføringsloven i innlegget.

– Nei, takk, vil ikke kommentere. Dette skal skrives om på bloggen, skriver hun i en tekstmelding.

«Jeg vil bare også til slutt understreke at jeg ser selv at dette var feil av meg, men at jeg ikke hadde intensjoner om å tjene penger på barn. Følte at dette var noe jeg gjorde for å være grei, og at pengene skulle dekke utgifter jeg hadde med det», skriver hun på bloggen onsdag.

I svaret til Forbrukertilsynet skriver hun at hun ikke var kjent med reglene.

«Var ikke min hensikt å tjene penger på dette. Var mer ment som veldedighet, og dette var bare snilt ment mot de unge», skriver hun.

Bruddet får ingen ytterligere konsekvenser for bloggeren.

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjelbostad, forteller til VG at de ikke ser saker med direkte kjøpsoppfordringer til barn ofte, men at de som oftest tar opp sakene når de mottar klager.

Ble orientert i april

I denne saken var det VG som henvendte seg til Forbrukertilsynet for å høre om tilsynet hadde fått henvendelser om innlegget. Det var ikke tilfelle, men på bakgrunn av henvendelsen valgte Forbrukertilsynet å følge opp saken.

– Vi ser nok at forekomsten av kjøpsoppfordringer har økt med fremveksten av markedsføring i sosiale medier. For dem som driver med markedsføring på disse kanalene er det ikke alltid de har nødvendig kunnskap om reglene man faktisk må følge ved markedsføring generelt (og markedsføring til barn spesielt), skriver Hovde Skjelbostad i en tekstmelding til VG.

– Det illustrerer at det er viktig at vi følger opp disse sakene. Primært ved veiledning og ordinær saksbehandling. Men sanksjonbruk kan også være aktuelt i enkelte tilfeller, skriver hun.

Gudmundsen har per dags dato i underkant av 5000 lesere på bloggen. På Instagram følges hun av over 50.000.

Forbrukertilsynet sendte i april ut en orientering om regler for merking av reklame i sosiale medier til årets «Paradise Hotel»-deltagere. I skrivet er det ikke eksplisitt nevnt at direkte kjøpsoppfordringer mot barn er forbudt, men det er lenket til Forbrukertilsynets veiledning over regler for markedsførings i sosiale medier. Her står det at det er «forbudt å direkte oppfordre eller oppmuntre barn til å kjøpe noe».

Publisert: 27.06.19 kl. 09:10