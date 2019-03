UTE: Floyd Olsen (22) måtte sjekke ut av «Paradise Hotel» torsdag, etter at det ble oppdaget at han hadde holdt tilbake informasjon om tidligere dommer mot han. Foto: Anniken Aronsen, VG

Floyd (22) kastet ut av «Paradise Hotel»: – Har full forståelse for at jeg må reise hjem

«Paradise Hotel»-deltager Floyd Olsen (22) måtte torsdag reise hjem fra Paradise Hotel, etter å ha skjult straffedommer for TV3.

Floyd Olsen bekrefter selv på SMS overfor VG at han har holdt dommene skjult, og at det er derfor han ble kastet ut av programmet. 22-åringen er tidligere domfelt i Sør-Østerdal tingrett, i 2013 og 2015, på bakgrunn av straffbare forhold begått i 2012 og 2013. Den ene hendelsen skjedde før han ble myndig.

Dermed ble det Olsen som måtte forlate hotellet etter to uker, til de andre deltagernes store overraskelse.

Kommunikasjonsansvarlig i TV3, Line Vee Hanum, bekrefter at det er dommene og tilbakeholdingen av disse som gjør at Olsen ble kastet ut av programmet.

– Det stemmer at Floyd blir sendt hjem i kveldens episode. Han har holdt tilbake informasjon i forbindelse med castingen, og det betyr at det er et tillitsbrudd til stede. Da gjør vi slike grep, sier Vee Hanum til VG.

Hun utdyper:

– I castingprosessen er vi avhengige av at folk er ærlige med oss. Hvis man da holder tilbake informasjon bryter man den tilliten. Han står frem på parseremonien i kveld og informerer de andre om at han må reise hjem, sier Vee Hanum.

– Burde sagt ifra

Olsen selv sier til VG at han angrer på at han ikke var ærlig overfor produksjonen fra starten.

– Jeg burde ha sagt ifra til TV3 fra starten av, slik at de kunne hatt kontroll over saken min. Jeg har full forståelse for at de måtte gjøre dette, og jeg sjekket ut stille og rolig, sier Olsen til VG.

– Jeg har bare gode ting å si om TV3, som har spilt ball hele veien og ikke gjort annet enn å hjelpe, sier han.

En annen deltager i årets sesong, Robin Johansson (24), har vært åpen om at han er voldsdømt, og har tidligere fortalt til VG at dette var tema under castingprosessen til årets sesong.

Kommunikasjonsansvarlig Line Vee Hanum fortalte da at castingansvarlige i TV3 tar en skjønnsmessig vurdering fra deltager til deltager.

– Det verste som kan skje er at vi finner ut av denne dommen i etterkant, og ikke har fått muligheten til å vurdere om deltageren er egnet eller ikke, sa Hanum til VG da.

Ble valgt på parseremoni

I torsdagens «Paradise Hotel»-episode var spenningen opprinnelig knyttet til valget til deltager Lea Vik (25), som fikk både Floyd Olsen og Sebastian Jansson Giovines (21) bak seg under parseremonien.

Vik valgte Olsen som partner, og sendte dermed hjem Giovines. Men så kom kontrabeskjeden fra Olsen om at det derimot blir han som må forlate programmet.

– I dag må jeg reise hjem fra Paradise Hotel på grunn av forhold som jeg har holdt skjult fra produksjonen. Det beklager jeg veldig, og jeg har full forståelse for at jeg må reise hjem, sier Olsen i programmet.

