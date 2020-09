ÅPENHJERTIG: Prinsesse Sofia letter på sløret i ny dokumentar. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Prinsesse Sofia om sladder: – Knuste hjertet mitt

Svenske prinsesse Sofia (35) snakker om fordommer og høyt forventningspress i ny TV-dokumentar.

Nå nettopp

10 år før hun giftet seg med prins Carl Philip (41), var Sofia deltager i «Paradise Hotel» i hjemlandet. Hun jobbet som glamourmodell og bar pikenavnet Hellqvist.

Å bli en del av kongefamilien bød på store omveltninger for Sofia, som siden har blitt mamma til to små prinser på fire og tre år. I TV4-dokumentaren «Prinsessan Sofia – Project Playground» forteller Sofia om hvor krevende det til tider har vært å leve opp til folks forventninger.

Særlig sårt har det vært når det er sådd tvil om prinsessens oppriktighet i forbindelse med organisasjonen Project Playground.

Sånn startet det (artikkelen fortsetter under videoen):

– Spekulasjonene som gikk ut på at «de oppretter jo denne for å bedre hennes rykte», knuste hjertet mitt. Ikke minst med tanke på alle mine kolleger som jobber så beinhardt for å få dette til å fungere på så mange ulike måter, sier Sofia om organisasjonen, som jobber for vanskeligstilte barn både i Sverige og Sør-Afrika.

Selv om Sofia startet arbeidet med Project Playground i 2010, få måneder etter at det ble kjent at hun og prinsen var et par, forsikrer hun at veldedighetsengasjementet strekker seg mye lenger tilbake i tid enn som så.

les også Harry og Meghan har signert med Netflix

Allerede ni år tidligere, da hun var 16 år, skal Sofia ha brukt sparepengene på å reise til Afrika for første gang. Da hun senere vendte tilbake til Ghana, før hun ble kjent med prinsen, skal Sofia ha bestemt seg for at hun en gang ville starte sin egen hjelpeorganisasjon, forklarer hun i dokumentaren, ifølge Expressen.

Sofia legger ikke skjul på at det har vært tungt å bli møtt med fordommer opp gjennom årene.

– Det føles som om man ønsker å se negativt på ting. Uansett hvor mye jeg har kjempet, så har det ikke vært godt nok, sier prinsessen.

EKTEPAR: Prinsesse Sofia og prins Carl Philip på en juletilstelning i Stockholm i fjor. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hun hadde vært kjæreste med Carl Philip i fire år før de forlovet seg i 2014. Før de bestemte seg, var det mange runder i tenkeboksen. Pressen gravde i Sofias fortid, og ikke minst ble det spredt lettkledd-bilder av prinsens da 25 år gamle kjæreste.

– Vi veide for og imot ganske lenge når det gjaldt hvorvidt vi skulle satse eller ikke. Vi visste at det skulle bli vanskelig, men jeg hadde aldri forutsett omfanget. I årene som fulgte var det mange spekulasjoner rundt hvem jeg var, mine ambisjoner og hensikter. Det var veldig tøft.

Sofia gir støtten fra ektemannen og resten av familien æren for at hun har kommet seg gjennom alt. Uten god kommunikasjon «hadde det aldri funket», sier hun.

les også Det svenske kongehuset advarer mot falsk nettside

Også tidligere har Sofia vært åpen om hvordan hun ble møtt med «hat og krenkelser» for sitt forhold til prinsen.

I dag mener 35-åringen at situasjonen har roet seg. Hun går ikke med tanker om å gjøre som prins Harry (35) og hertuginne Meghan (39), som i vår trakk seg ut av det britiske kongehuset på grunn av presset de følte de levde under.

– Jeg ser store fordeler med å ha en fot i begge verdener, når man først har lagt disse stormfulle årene bak seg, sier Sofia i dokumentaren.

PÅ JOBB: Prinsesse Sofia omgitt av lege Gustav Westöö og sykepleier Anna Kyhlstedt på Sophiahemmet i Stockholm i april i år. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske prinsessen var tidligere i år på lynkurs på privatsykehuset Sophiahemmet i Stockholm for å avlaste hardt belastet omsorgspersonell under coronakrisen. Bildene av Sofia i sykehusklær gikk verden rundt.

Tilbakeblikk:

Publisert: 03.09.20 kl. 17:55

Les også