BLOGGSTJERNE: Alexandra Nilsson, best kjent som Kissie, her i Globen i Stockholm i 2018. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Gråtkvalt Kissie: – Mitt siste blogginnlegg

Alexandra «Kissie» Nilsson (29) angrer på bloggkarrieren og sier hun bare føler avsky.

I en tårevåt video på YouTube forteller bloggeren at hun legger opp. Kissie sier at Sverige aldri kommer til å forstå henne, og at mediene har bestemt for henne hvem hun skal være.

– Akkurat nå føler jeg at bloggen har tatt fra meg alt i stedet for å ha gitt meg alt, sier hun med skjelvende stemme.

Mistrives som kjendis

29-åringen, til tider omstridt og kontroversiell, forklarer at hun har kjent på press om å føle takknemlighet – fordi hun gjennom bloggen har fått muligheten til ikke å være som alle andre.

– Men nå når jeg nærmer meg 30, så lurer jeg på om det hadde vært så ille, sier hun.

– Det som suger så innmari med bloggen, er at jeg startet å blogge da jeg var 15 år. Jeg har jobbet så hardt, sier Kissie, som innrømmer at det har vært tungt med «ting etter ting som etter hvert har dukket opp».

– Jeg hater når folk minner meg på min fortid, og jeg mistrives med å være kjendis.

– Når jeg tenker på bloggen, kjenner jeg ikke annet enn avsky, påstår hun.

Kissie presiserer at hun ikke ønsker å fremstå som bitter, fordi hun vet at det ikke fører noe godt med seg. Men hun er tydelig på at hun ikke lenger er takknemlig for berømmelsen.

– Skal man utvikles, må man tørre å slippe taket. Jeg kommer aldri til å vinne denne kampen, sier hun gråtende og legger til:

– Det er sørgelig at jeg sitter her nå og gir opp. Jeg vet ikke hvordan jeg skal vinne denne syke situasjonen jeg har satt meg i.

Kissie sier at hun i alle disse årene har elsket og hatet bloggen, og at hun er blitt både elsket og hatet tilbake. Nå orker hun ikke å fortsette.

– Et monster

På bloggen sin skriver hun: «Her tar veien slutt».

«Nå har dagen kommet da det er på tide å ta farvel og stenge det kapittelet som handler om bloggen. Jeg vet ikke om det er for godt, men det føles sånn nå». skriver hun.

Kissie fortsetter med å hevde at den Kissie fansen har blitt kjent med gjennom årene, egentlig ikke er henne.

«I bunn og grunn har det aldri vært meg. Jeg skapte et monster som vokste så stort at jeg til slutt mistet kontrollen over det. Monsteret tok over for meg – helt og fullt».

Kissie etablerte seg raskt som en av landets desidert største influencere i 2007. I dag angrer hun på at hun i det hele tatt startet bloggen. Skrivingen gir henne ingenting lenger. Tvert imot tapper den henne for energi.

«Det har vært litt ekkelt og skummelt å se for seg livet uten bloggen, og det er kanskje ikke så rart med tanke på at jeg har oppdatert den flere ganger hver dag i 15 år.»

Kissie følger i fotsporene til en annen av Sveriges store bloggveteraner, nemlig Kenza Zouiten Subosic (29). Kenza, som hun kaller seg, kunngjorde nylig at hun tar bloggpause på ubestemt tid fordi det ikke er «gøy lenger».

Først ute til å legge ned bloggen sin i år, var imidlertid norske Sophie Elise Isachsen (25), som i likhet med Kissie og Kenza har blogget i årevis før hun ble forsynt.

Publisert: 16.06.20 kl. 15:34

