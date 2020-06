STØTTER BRØNDBO: Medlem i kulturkomiteen og opposisjonspolitiker Trond Giske forstår at mange er frustrerte over strenge coronatiltak. Foto: Gisle Oddstad / VG

Trond Giske: – Forstår Brøndbos frustrasjon

Mener det er flere enn Bjarne Brøndbo som er frustrerte over de norske coronarestriksjonene.

Oppdatert nå nettopp

Det var i helgen Bjarne Brøndbo tok bladet fra munnen og uttrykte dyp frustrasjon over en sommer der jobbene sto i kø, men har blitt avlyst som følge av coronakrisen. Spøkefullt sa han at D.D.E. i sommer ville reise rundt og kalle konsertene for «demonstrasjoner» etter at det i forrige uke var flere demonstrasjoner med hundre- og tusenvis av mennesker samlet etter drapet på George Floyd i USA.

les også Frustrert D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo raser mot corona-restriksjoner

– Det er lett å skjønne Bjarne Brøndbos frustrasjon, den deles av mange, sier Trond Giske til VG.

– Som medlemmer i kulturkomiteen får vi mange henvendelser fra folk som opplever det som vanskelig å komme i dialog om fornuftige løsninger som kan kombinere smittevern og kultur- og idrettsaktiviteter, sier han videre.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Trond Giske opplever at folk har stor forståelse for at det fortsatt skal utvises forsiktighet, og at smittevernhensyn legger begrensninger på aktiviteten.

– Problemet er at fornuftige forslag som kan bidra til å legge bedre til rette for kultur- og idrettsaktivitetene blir avvist. Målet burde være å legge til rette for størst mulig aktivitet, dersom dette er mulig innenfor godt smittevern, og at restriksjoner må være basert på smittevernfaglige fornuftige vurderinger. Det oppleves ikke slik nå. Tvert om virker det som om kultur- og idrett blir nedprioritert, mener han.

Giske bruker de siste dagenes debatt rundt sommerens Kaptein Sabeltann-forestillinger som eksempel. Fra og med den 15. juni ble det åpnet for arrangementer opp til 200 mennesker, men Dyreparken ønsket å spille for til sammen 800, der publikum ble delt opp i fire atskilte soner.

Dette forslaget ble imidlertid blankt avvist av både helseministeren og Helsedirektoratet.

les også Coronakrisen krympet omsetningen fra fem millioner til 17.000

– Det virker meningsløst at man kan ha flere grupper på 200 personer etter hverandre på samme område, men ikke flere grupper på 200 personer atskilt på ulike områder så langt fra hverandre at smitte mellom gruppene er umulig. Dette gjelder for eksempel det opplegget man laget i Dyreparken i Kristiansand for Kaptein Sabeltann-forestillingene, men kan også gjelde fotballpublikum på ulike, atskilte, tribuner, eller utendørskonserter med ulike soner, påpeker Giske.

les også Kaptein Sabeltann-løsning i strid med reglene

Han savner større fleksibilitet på dette området.

– Det ville være et vesentlig bidrag til lønnsomheten i prosjektene, og bidra til at mange kulturarbeidere og idrettsklubber kunne berge mer av økonomien sin og bli mindre avhengige av hjelpepakker, sier han.

– Flere aktører innenfor opplevelser, kultur og idrett ser nå på muligheten for at flere atskilte grupper på inntil 200 personer kan oppleve et arrangement samtidig. En slik ordning vil bidra til en kraftig forbedring i økonomien i ulike arrangementer. Dermed kan det bidra til at flere konserter, teaterforestillinger og så videre kan gjennomføres, og dermed bidra til å sikre livsgrunnlaget til arrangører, utøvere, teknikere og andre involverte, sier han.

Trond Giske slår gjerne et slag for breddeidretten også.

– Det er nå åpnet for å spille fotball igjen i lavere årsklasser. Men fortsatt må 60.000 voksenspillere vente med å spille vanlig fotball på treninger. Det virker rart at man åpner for hundrevis av mennesker på danskebåten, men ikke for at breddeidretten skal kunne utøve sin virksomhet med minimal smitterisiko og god mulighet for sporing av eventuell smitte. Breddeidretten har også en stor folkehelsebetydning.

Publisert: 16.06.20 kl. 09:56 Oppdatert: 16.06.20 kl. 10:07

Fra andre aviser