KJÆRLIGHET I CORONAENS TID: Ekteparet Malin Hoff Skjolde og Andreas Hoff holder mot og humør oppe selv om de taper inntekter på grunn av coronaviruset. Foto: Selfie

Ektepar fikk brå jobbnekt

Underholdningsekteparet Malin Hoff Skjolde (36) og Andreas Hoff (33) fikk en felles bråstopp på musikalvåren. Nå frykter de å tape mange penger på grunn av coronaviruset.

De er bare to av hundrevis i en norsk underholdningsbransje som for tiden er satt fullstendig på pause på grunn av coronaviruset. Paret, som senest sist sommer giftet seg og kjøpte leilighet, var begge tilknyttet musikalen «Chess» på Folketeatret i Oslo, da musikalen - som alt annet av kunstneriske arrangementer - måtte utsette forestillingene i mars.

– Det er tøft å leve med slik økonomisk usikkerhet. Vi har lån og utgifter som alle andre, vi også. Nå blir det å leve litt på oppsparte midler. Vi hadde aldri forberedt oss på noe slikt, men har såpass stabilitet i bunn at vi vet det skal gå bra. Vi har tatt noen grep, og heldigvis er renta styrt ned, så vi er heldig på den måten, forteller Malin Hoff Skjolde til VG.

I likhet med svært mange andre musikere, skuespillere og kunstnere generelt er hun frilanser og selvstendig næringsdrivende. Derfor er hun ikke imponert over strakstiltakene som regjeringen la frem fredag.

– De opplever jeg som til lite hjelp for kunstnere. Det som føles litt urettferdig er at alle som er under paraplyen «arbeidstaker» har rett på dagpenger i slike situasjoner, men det er ikke på samme måte for oss frilansere. Vi er stort sett selvstendig næringsdrivende, og dagpenger regnes i dag ut fra arbeidsinntekt - næringsinntekten tas ikke med i beregningen, sier hun.

– Som selvstendig næringsdrivende oppleves det at rettighetene og hjelpen fra det offentlige er manglende, til tross for at vi også selvfølgelig betaler skatt, sier Malin Hoff Skjolde.

Situasjonen til frilansere og selvstendig næringsdrivende er også et punkt som artistorganisasjonen GramArt er opptatt av i situasjonen som har oppstått.

– Vi oppfatter signalene fra regjeringen dit hen at det som ble presentert i dag kun er første del av en krisepakke og at det vil bli presentert flere virkemidler i nær fremtid som er mer rettet mot selvstendig næringsdrivendes situasjon, sier GramArts konstituerte leder, Marius Øvrebø-Engemoen.

– Blant annet må vi snarest mulig få på plass en ordning som sikrer selvstendige næringsdrivende en ytelse lik dagpenger, slik at disse er sikret på samme måte som arbeidstakere, sier GramArt-lederen, som mener at det også må etableres kompensasjonsordninger for virksomheter som rammes ved avlysning av arrangementer.

– En slik kompensasjonsordning må omfatte hele næringskjeden, herunder arrangører, artister, musikere og underleverandører, sier han.

I mellomtiden går ekteparet Hoff/Skjolde og håper at situasjonen normaliserer seg igjen. Men de nekter å se mørkt på fremtiden.

– Jeg er heldigvis en person som tenker lyse tanker. Nå har myndighetene tatt mange grep, og jeg håper at vi kan komme tilbake til normalen om ikke altfor lang tid, sier Malin Hoff Skjolde.

Kulturminister Abid Q. Raja fortalte til VG lørdag at regjeringen nå jobber intensivt med å finne løsninger for å kompensere blant annet bortfall av inntekter til selvstendig næringsdrivende i alle yrker.

Publisert: 15.03.20 kl. 09:42

Mer om Coronaviruset Musikal Chess

