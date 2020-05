KRONPRINSPARET: Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary sammen med deres sønn Christian (t.v.) i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon i 2019. Foto: Lise Åserud

Kronprinsparet i Danmark deler private corona-bilder

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har delt personlige bilder hvor de viser at de «bare er som alle andre» under coronatiden. Danskene ser ut til å elske det.

På det danske kongehusets Facebook-side har kronprins Frederik og kronprinsesse Mary delt et bilde av hvordan de tidligere har gått på teater, og hvordan de gjør det under coronatiden.

Hundrevis av kommentarer som sier noe om hvor herlige de er, og hvor fantastisk bildet er tyder på at det faller i smak hos danskene.

«De er bare så praktfulle. Så jordnære og moderne. Vi kan være så stolte av dem», skriver en.

Mens en annen skriver «man kan ikke annet enn å elske og være stolte av et kronprinspar som dere».

På det øverste bildet ser man kronprinsparet i fullt gallaantrekk på balkongen i det Kongelige Teater. Under viser de et mer avslappet bilde fra sofaen.

«En annerledes og litt mer avslappet... nå ja... en veldig mer avslappet måte å gå på teateret på. Å sitte hjemme i sofaen kan naturligvis aldri erstatte det å gå på teateret. Men det er likevel herlig at vi kan ha en teateropplevelse hjemme på denne tiden. Vi ønsker alle, som i likhet med oss er i gang med å se Det Kongelige Teaters oppsetning av Højskolesangbogen på nett, god fornøyelse», skriver kronprinsparet under bildet.

Dette bildet er ikke det første hvor kronprinsparet deler av seg selv til folket.

Da frisørene i Danmark kunne åpne igjen i april viste kronprinsen frem et usminket bilde av corona-sveisen hvor han takket for at bedriftene er såpass tilpasningsdyktige. Bildet har fått nærmere 60.000 «reaksjoner».

Populariteten kommer ikke som noen overraskelse for kongehusekspert Søren Jakobsen.

Til danske Ekstra Bladet forteller han at det er bra tenkt av paret, som på grunn av corona ikke kan være tilstede i offentligheten på andre måter enn digitalt.

– Folk kjeder seg jo. Det virker forfriskende for dem å se deres private side. Det viser at de også har en normal hverdag, sier Jakobsen til avisen.

Det er ifølge Jakobsen helt riktig valg av kongehuset.

– Vi ser jo ikke dronning Margrethe på Youtube, fordi hun ikke har en mobiltelefon, men det er bra at kronprinsparet gjør det. På den måten viser de at de er tilstede selv om de ikke kan være ute i offentligheten, sier Jakobsen.

