Chrissy Teigen er strålende fornøyd med sin egen kropp: – Jeg veier ni kilo mer enn før sønnen min

Den halvt norske modellen og TV-kjendisen har ingen problemer med sin nye normalvekt.

I mai i fjor fikk modell, TV-kjendis og kokebokforfatter Chrissy Teigen (33) sønnen Miles. Lørdag postet hun et bilde på Twitter av matgildet hun hadde vært en del av dagen før, og i teksten røper Teigen at hun veier drøye ni kilo mer enn før sin siste graviditet.

Det har hun heller ingen problemer med.

«Hvordan spiser man som dette? I realiteten veier jeg ni kilo mer enn jeg gjorde før Miles. Han er ti måneder gammel, og jeg mistet aldri de siste kiloene siden jeg er så glad i mat. Dette er min nye normalvekt», skriver 33-åringen, før hun fortsetter.

«Jeg var på mitt tynneste rett etter at jeg fikk datteren min, Luna. Fødselsdepresjon. Jeg tar heller disse kiloene og denne følelsen!».

Fansen ser ut til å reagere svært positivt på Chrissy Teigens melding.

«Du er fantastisk. Og ærlig. Vær så snill å aldri endre på det», er det én som skriver, mens en annen refererer til sin egen kamp mot fødselsdepresjon.

«Jeg mistet også mange kilo superfort på grunn av fødselsdepresjon. Folk sa jeg så fantastisk ut, men jeg tenkte bare ’Jepp, mangelen på appetitt som en konsekvens av angst sørger for å gjøre det med deg’».

Forfatteren, som etter hvert var åpen om fødselsdepresjonen etter at datteren Luna ble født i 2016, uttalte seg så sent som i januar om forholdet til sin egen kropp etter sin siste fødsel. Det gjorde hun til nettstedet Good Housekeeping.

Der kom det tydelig frem at hun har et sunt forhold til egen kropp.

– Jeg er ikke blind, og ser forskjellen i kroppsfasong. Jeg ser at jeg har lagt på meg. Men jeg ser også med de samme øynene at jeg har en nydelig liten gutt og en fantastisk liten jente, og at jeg er veldig glad om dagen, sa hun den gang.

Det var i et essay i bladet Glamour våren 2016 at en åpenhjertig Teigen fortalte om at hun i ni måneder etter fødselen hadde det vondt, og at kontrasten fra den harmoniske graviditeten var stor.

Mens omgivelsene forsto at den nybakte moren var rammet av fødselsdepresjon, skal hun selv ha fortrengt diagnosen.

«Jeg hadde alt jeg trengte for å være lykkelig, men likevel var jeg trist gjennom nesten hele fjoråret», skrev hun i essayet, før hun forklarte at det var vanskelig å innse at de andre hadde rett.

Chrissy Teigen er gift med soulstjernen John Legend (40).

