PRIME: Logan Paul (venstre) og KSI har gjort stor suksess på å selge energidrikken de her poserer med.

Logan Paul og KSI kommer til Norge

YouTube-stjernene Logan Paul (28) og KSI (30) kommer til Oslo neste uke for å lansere den mye omtalte Prime.

Lanseringen vil skje på Aker Brygge i Oslo mellom klokken 15 og 16.

Drikken har blitt endret og godkjent for det norske markedet etter at det tidligere inneholdt for mye A-vitamin og koffein.

Norgesgruppen og Coop vil ta inn Prime Hydration i sine butikker, mens Rema 1000 vil avvente, ifølge TV 2. Vis mer

– Vi er kjempeglade og stolte over å kunne lansere Prime offisielt i Norge. Det har som kjent vært en ekstrem etterspørsel, og nå kan folk endelig få kjøpt lovlige varianter av Prime i utvalgte butikker, sier daglig leder Jens Gjedrem i Conaxess Trade. Conaxess Trade.Conaxess Trade er distributøren av Prime i Norge.

– Det at Logan Paul og KSI i tillegg kommer til Norge i forbindelse med lanseringen er skikkelig kult, avslutter Gjedrem.

Når kommer Logan Paul og KSI til Norge?

YouTube-stjernene vil være Bryggetorget på Aker Brygge tirsdag 27. juni mellom klokken 15 og 16.

Paul har vært en kjent internettprofil i mange år, og driver også med boksing. Nylig signerte han kontrakt med wrestling-giganten WWE . På Instagram har han nærmere 26 millioner abonnenter, på YouTube over 23 millioner og på TikTok nærmere 18 millioner følgere.

KSI, eller Olajide ‘JJ’ Olatunji som han egentlig heter, er blant de største influencerne i Storbritannia. På YouTube har han nærmere 25 millioner abonnenter, og på TikTok over elleve millioner følgere.

SLÅR FRA SEG: YouTube-stjerne Logan Paul i bokseringen mot Seth Freakin´ Rollins.

Endret ingrediensene i «Prime»

I juni ble det kjent at det hadde blitt gjort endringer i ingrediensene til energidrikken, og at produktet nå er godkjent for det norske markedet.

Det skjedde etter at Mattilsynet mente at drikken brøt med det norske regelverket, og at den i verste fall kunne medføre en helserisiko.

Grunnen var at produktene blant annet inneholdt et for stort innhold av A-vitamin. Prime Energy inneholdt også for mye koffein.

– Vi har de siste månedene jobbet tett sammen med Prime-teamet for å gjøre Prime Hydration klar for det norske markedet. For å overholde norske forskrifter og regelverk, har det vært nødvendig å utvikle en tilpasset resept hvor A-vitamin er tatt ut av produktet, sa Gjedrem.

TV 2 har tidligere skrevet at både Norgesgruppen og Coop vil ta inn «Prime Hydration». Rema 1000 sa de ville avvente.