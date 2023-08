MUSIKKGRUPPE: Vincent «Vinz» Dery (til venstre) og Kahouly Nicolay «Nico» Sereba fra VG-lista i 2017.

«Nico & Vinz»-artist venter barn

Artist Nicolay Sereba (33), kjent fra rapduoen Nico & Vinz, skal bli pappa for første gang.

Det er hans forlovede, Makeda Dyhre, som kunngjorde babynyheten i sin egen podkast «100%» forrige uke.

– Jeg har det veldig bra, men det er fortsatt en del jeg må fikse før jeg blir mamma, sier hun i podkasten.

Videre forteller Dyhre at hun gleder seg til datteren kommer til verden om kort tid. Paret har vært sammen i nærmere tre år.

TV 2 omtalte saken først.

På Lindmo i april i fjor fortalte Sereba at han og Dyhre var kjærester for tolv år siden, og at de fant tilbake til hverandre under pandemien etter å ha levd separate liv.

– Da var det på tide å sette ringen på fingeren, sa han.

Rapduoen Nico og Vinz er fra Oslo og startet artistkarrieren i 2009.

De fikk sitt gjennombrudd i 2011, og med «Am I Wrong» sørget Nicolay Sereba og Vincent Dery for den største norske popsuksessen siden a-ha.

Låten toppet offisielle salgslister i en rekke land, gikk til topp 10 praktisk talt over alt, og holdt fjerdeplassen på USAs hitliste i halvannen måned.

Da duoen gjestet Lindmo i 2022 kunne Dery avsløre at også han hadde blitt far.

