FORTELLER MER: I den nye boken «Paris: The memoir» forteller Paris Hilton mer om en dramatisk og traumatisert oppvekst.

Paris Hilton i nytt intervju: − Jeg ville heller vært død

Hun kommer fra en av verdens mest velstående familier. Men i oppveksten hevder Paris Hilton at hun ble slått og mishandlet på det groveste.

Det forteller den søkkrike hotellarvingen enda mer og detaljert om i sin nye bok «Paris: The memoir» som kom ut tidligere denne uken.

Hun har tidligere fortalt om en dramatisk og traumatisert oppvekst i YouTube-dokumentaren «This is Paris» fra 2020. Her fortalte hun om hvordan hun som tenåring ble sendt fra den ene skolen for vanskeligstilte ungdom til den andre.

– Det var som å leve i et helvete, uttalte hun om tiden på internatskolen for vanskeligstilte elever.

Allerede første natten etter at hun ankom, skal Hilton ha blitt hentet i sengen – som en form for kidnapping.

Ifølge hotellarvingen ble både hun selv og de andre elevene jevnlig gitt noen mystiske piller, og hvis hun nektet å ta dem, ble hun sendt splitter naken på isolat i opp mot 20 timer.

I 2021 vitnet hun mot Utah-skolen, der hun hevder hun som tenåring ble utsatt for fysisk og psykisk mishandling. Her forklarte hun hvordan hun på daglig basis skal ha blitt utsatt for fysisk og psykisk mishandling fra lærere og andre i administrasjonen ved skolen.

– Jeg ble avskjermet fra resten av verden og fratatt alle mine rettigheter som menneske, forklarte hun i retten.

I memoarene sine går hun ifølge internasjonale medier enda mer detaljert til verks når hun forteller om tøffe tenåringsår. Hun beskriver årene og tiden på skolen i Utah som en barnetortur-leir.

– Som voksen mener jeg at det vi ble utsatt for var seksuelt misbruk. Det var voksne, både kvinner og menn som observerte oss mens vi dusjet eller skiftet. Jeg var bare barnet og ble behandlet som en kriminell. Det var så nedverdigende på alle nivåer, sier Paris Hilton i et intervju med Sky News.

– Jeg var blitt slått og mishandlet så grovt at jeg til slutt ikke visste hvem jeg var lenger, forteller Hilton i et intervju med Rolling Stone.

I det samme intervjuet forteller Hilton at hun ikke så noen vei ut av dette.

– Jeg vil heller vært død – enn å være her, fortalte Hilton til Rolling Stone.

I slutten av januar ble Paris Hilton mamma til en liten gutt. På hennes offisielle Instagram-konto publisert hun et bilde som viser en babyhånd som holder en kvinnehånd.

– Du er allerede elsket mer enn ord kan si, står det under bildet.

Sky News har konfrontert eierne av skolen med anklagene som Paris Hilton har kommet med. De opplyser at skolen ble solgt i år 2000 og kan derfor ikke svare for det som har skjedd før det. Men at de tar avstand fra alle former for misbruk.

PÅ GRAMMY: I februar i år var Paris Hilton tilstede under årets Grammy-utdeling - og kjolen vakte naturlig nok oppsikt