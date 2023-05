STREVDE: Katy Perry strevde også med belansen på vei inn i Westminster Abbey.

Katy Perry om snakkisen under kroningen: − Ikke bekymre dere

Popstjernen Katy Perry (38) er blitt en viralhit etter lørdagens kroning i London.

Ikke bare stilte den amerikanske artisten i en hatt som var større enn de fleste, hun ble også filmet mens hun tydelig slet med å finne sin plass i Westminster Abbey.

Perry, som skal opptre under kveldens konsert til ære for nykronede kong Charles (74) og dronning Camilla (75), var nemlig blant de 2200 håndplukkede gjestene til gårsdagens seremoni.

Denne videoen av Perry, som går rundt og leter og spør seg frem, er spredd i sosiale medier det siste døgnet:

Det har Perry selv fått med seg. Hun skriver til sine 108 millioner følgere på Twitter:

«Ikke bekymre dere, folkens, jeg fant setet mitt.»

Også på Instagram, der hun har nærmere 200 milloner følgere, fleiper 38-åringen med episoden.

«#lavenderlostgirl», skriver hun til en video av seg selv iført Vivienne Westwood-antrekket.

Det kan oversettes med «#Lavendelbortkommenjente».

SELFIE: Katy Perry tok seg tid til å posere med beundrere.

Ikke bare var Perry rådvill inne i kirken. Også på vei inn til kroningsgudstjenesten så den amerikanske stjernen ut til å streve med høye hæler på regnvått underlag.

Inne i Westminster Abbey tok hun seg imidlertid tid til å ta smilende selfies med fans.

BLID: Katy Perry tok bilder med andre gjester.

Perry skriver på Instagram etter kroningen at det var en stor ære for henne «å bevitne historie».

«Jeg er så takknemlig for at kongen inviterte meg», skriver hun og opplyser at hun ble invitert på vegne av veldedighetsorganisasjonen British Asian Trust og deres Children Protection Fund.

Perry har støttet organisasjonen aktivt de siste tre årene.

HØYTIDELIG: Katy Perry tar bilder av sine egen føtter på hellig grunn.

«Og tusen takk til Vivienne Westwood, som fikk meg til å føle med så fin i lavendel».

MinMote: Stor oversikt over flere kjoler og antrekk fra kroningen

Kroningskonserten søndag kveld finner sted ved Windsor Castle. I tillegg til Perry, skal artister som Lionel Richie (73), Andrea Bocelli (64) og gruppa Take That opptre.

20.000 mennesker fra offentligheten er invitert. Det er første gang det arrangeres en konsert foran Sindsor-slottet.

FORNØYD: Katy Perry solte seg i glansen.

Se høydepunkter fra kroningen på VGTV: