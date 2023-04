Julia Marie Naglestad / NRK

Ulrikke Brandstorp blir programleder i NRK

Musikalartisten og sangeren skal lede den nye TV-satsingen «Bakemesterskapet».

– For meg er dette et spennende steg videre i karrieren. Jeg føler nesten at jeg trer inn blant de voksnes rekker, og det kjennes både riktig og litt skummelt. Men jeg gleder meg veldig.

Det forteller Brandstorp i en pressemelding fra NRK. Hun har tidligere vunnet «MGP» og «Maskorama», og kom til finalen i «Stjernekamp».

Før sommeren skal NRK spille inn realityserien «Bakemesterskapet» i Bergen. Dette blir den norske versjonen av «The Great British Bake Off», verdens største bakeprogram.

Tolv deltagere fra hele landet skal konkurrere om å bli Norges beste hobbybaker – og Brandstorp skal lede satsingen.

– Liker å lage alt som er godt

I programmet skal hun ikke ha noe med bedømmingen å gjøre, det vil to erfarne dommere ta seg av. Brandstorp sier i pressemeldingen at hun håper å kunne lære seg noen triks på veien.

– Frem til nå har jeg nok laget mer mat enn kaker. Jeg liker å lage alt som er godt, men for å være ærlig så er det ikke alltid at det blir så godt.

Julia Marie Naglestad / NRK

Den perfekte støtten

Prosjektleder Anders Myhr Nielsen sier at det ikke er egenskapene på kjøkkenet som har vært det viktigste når de skulle finne seg en programleder.

– Vi er veldig glade for å ha Ulrikke med på laget. Hun tilfører akkurat den energien, humøret og entusiasmen som vi ønsker oss.

Nielsen trekker frem verdien av at Ulrikke har vært deltager i en rekke programmer og konkurranser selv, alt fra «Kompani Lauritzen» til «Maskorama» og «MGP».

– Ulrikke kommer til å bli den perfekte støtten for deltagerne i «Bakemesterskapet». Hun vet hvor gøy det er å vinne, men også hvordan det kjennes når det virkelig ikke går slik man hadde håpet.

Innspillingen av programmet starter i mai, og det er foreløpig ikke bestemt når premieren blir.