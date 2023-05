Filmskaper Imtiaz Rolfsen har trukket seg fra Amandajuryen i protest mot kjønnsbaserte skuespillerpriser.

Filmskaper trekker seg fra Amandajuryen i kjønnsprotest

Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen har trukket seg fra Amandajuryen.

NTB

Rolfsen trakk seg tirsdag da juryen møttes for første gang, skriver Dagsavisen.

Han forteller at han da tok opp hvorvidt det er utdatert at det blir delt ut kjønnsbaserte skuespillerpriser, eller om prisene kan bli redefinert på en annen måte.

– Jeg mener det er et veldig kunstig skille. I juryen hadde vi en ganske interessant diskusjon om det, og vi virket ganske enige, men de som styrer Amandafestivalen sa at det kunne vi diskutere og ta opp igjen neste år, men nå kan vi ikke gjøre noe med det. Da sa jeg at jeg ikke ville være med i juryen, sier Rolfsen.

Festival- og programsjef for Haugesund internasjonale filmfestival og leder av Amandakomiteen Tonje Hardersen sier til avisen at det ikke er opp til juryen hvilke kategorier det skal deles ut Amandapriser i.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post