Netflix saksøkes etter dykkerfilm

SAKSØKT: En fridykker har saksøkt Netflix for ærekrenkelse etter filmen «No Limit».

I filmen «No Limit» som er basert på en sann historie, antydes det at en fridykker tok livet av sin kone. Nå er Netflix blitt saksøkt for ærekrenkelse.

Den franske filmen er basert på historien om Francisco Ferreras og hans tidligere kone Audrey Mestre – et verdenskjent par innenfor fridykking fridykkingFridykking er en aktivitet der man dykker under vann mens man holder pusten..

Mestre druknet i en dykkerulykke i Den dominikanske republikk i 2002, da hun forsøkte å slå en rekord den gang på 160 meters dykk.

I filmen som heter «Under påvirkning» på Netflix i Norge, følger man det oppdiktede paret Pascal Gautier og Roxane Aubrey.

FRIDYKKING: «No Limit» ble sluppet i september i fjor og var i flere uker den mest populære ikke-engelskspråklige filmen på Netflix.

I en dramatisk scene i filmen antydes det at Gautier saboterer for sin kone under et dykk, som fører til at hun ikke overlever, skriver Variety.

Saksøkes for ærekrenkelse

Onsdag har Ferreras saksøkt Netflix for ærekrenkelse ærekrenkelse Ærekrenkelse, også kjent som injurie, er en ytring som er egnet å forårsake skade på ens omdømme eller æresfølelse.og mener filmen portretterer ham som en drapsmann, melder underholdningsnettstedet.

– Jeg forstår ikke hvordan folk kan gjøre noe sånt, sier Ferreras.

– De har gjort om historien og fortalt den sånn de vil. Det sårer meg, legger han til.

Filmen presenteres som en fiksjonsfilm basert på virkelige hendelser. Filmen avslutter også med et fotografi av Mestre og en kort omtale av hennes død, ifølge Variety.

Ferreras advokat har tidligere vært med på to søksmål mot Netflix – inkludert for svindlerserien «Inventing Anna».

– Prøver å tjene penger

Regissør David M. Rosenthal sier til bladet at jurister gikk gjennom filmen før den ble satt i produksjon og tror ikke at Ferreras har en sak.

– Dette er en oppdiktning av historier som i stor grad var i offentlighetens lys – fra dokumentarer til mange artikler og bøker, sier Rosenthal og fortsetter:

– Det jeg skrev er fiksjon, med fiktive karakterer. Jeg er sikker på at han prøver å tjene penger her ved å saksøke Netflix.

Den franske filmen, som ble sluppet i september i fjor, var i flere uker den mest populære ikke-engelskspråklige filmen på strømmetjenesten. Netflix har ikke kommentert saken til Variety.

