SEMIFINALE: Jørgine Massa Vasstrand (33) og Aleksander Hetland (39) må i duell.

«Skal vi danse: All stars»: Cengiz og Jørgine til finalen

Aleksander Hetland og dansepartner Helene Spilling må forlate konkurransen etter danseduell i semifinalen.

– Jeg vil bare takke for en episk reise, sier Hetland om tiden i «Skal vi danse: All stars» etter at han røk ut etter danseduell mot influencer Jørgine Massa Vasstrand.

Samtidig retter svømmeren en stor takk til dansepartner Helene Spilling – som han deler tredjeplassen i høstens konkurranse med:

– Det handler om oss og vår reise, det vi har gjort sammen og måten du har backet meg på gjennom denne sesongen. Jeg må bare takke deg Helene.

Skuespiller Cengiz Al gikk direkte videre til finalen da konkurrentene hans måtte ut i danseduell etter at alle parene hadde danset to danser hver:

– Jeg fikk sjokk. Jeg var så forberedt på danseduell nå, sa Cengiz rett etterpå.

Fikk færrest dommerpoeng

I kveldens semifinale har parene danset to danser hver i kampen om finaleplassen: Én dans dommerne bestemte, og én selvvalgt dans.

Hetland måtte nøye seg med 26 poeng i både første og andre dans, mens begge hans konkurrenter fikk full pott i den første dansen. I parenes andre dans fikk Jørgine 28 poeng – mens Cengiz hanket inn full pott her også.

Under kan du lese om kveldens danser:

PASO DOBLE: Først ut i kveld var Jørgine Vasstrand og Santino Mirenna.

«Funkygine» med full pott i første dans

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirennas dommervalgte dans: Paso doble.

Til The Polices «Roxanne» – og kledd i sort og gull – fikk Jørgine i oppgave å vise at hun kunne danse nettopp paso doble i en annen forpakning enn tidligere – og med et ønske om enda flere rotasjoner i kroppen under dansen.

Prestasjonen var kveldens første på parketten, og hanket inn full poengpott fra dommerne:

– Der satte du standarden for kvelden, mener dommer Merete Mørk Lingjerde.

– Intrikat koreografi, har masse rotasjoner, bruker kroppen og fyker over gulvet, oppsummerer hun.

Dommerpoeng: 30

ARGENTINSK TANGO: Aleksander Hetland og Helene Spilling.

Glatt sko og teknikk-tvil

Aleksander Hetland og Helene Spillings dommervalgte dans: Argentinsk tango.

Til låten Bishop Riggs’ «River» var målet nå å overbevise om at denne dansen kunne gjøres enda bedre enn før.

Dommer Trine Dehli Cleve sitter igjen med en «liten tvil» om hun trodde på dansen fra paret. Kollega Merete Mørk Lingjerde aner også en usikkerhet i teknikken hos Hetland.

– Jeg likte det veldig godt – åpner tredjedommer Hegseth, men også han må kommentere at han så at Hetland var litt ustø.

– Jeg tok litt olje på skoene i stad, og skled litt der, så det var litt dumt, forklarer Hetland i etterkant – men er alt i alt godt fornøyd med dansen.

– Kommer jeg til finalen har jeg på mange sett vunnet – og det viktigste for meg er å komme dit, fortsetter han.

Dommerpoeng: 26

JIVE: Cengiz Al og Rikke Lund.

Cengiz med Elvis-jive: – Sier alt om hvor god du er

Cengiz Al og Rikke Lunds dommervalgte dans: Jive.

Cengiz Al fikk i oppgave å hente frem Elvis-bevegelsene for å danse jive – en dans han og dansepartner Rikke Lund så langt ikke har danset ordentlig sammen.

Låtvalget ble intet annet enn Elvis’ egne «Jailhouse Rock» – og dommerne var samstemt veldig imponerte:

– Herregud så bra! Dette sier alt om hvor god du er, åpner Morten Hegseth.

Trine Dehli Cleve er imponert over hvordan Cengiz gjør «sykt vanskelige» trinn «så lett».

– Du gjør alt med en egenart, skryter Merete Mørk Lingjerde.

– Helt fantastisk, oppsummerer hun.

Dommerpoeng: 30

RUMBA: Vasstrand og Mirenna.

Jørgines andre dans: Rumba

Jørgine og Santinos selvvalgte dans: Rumba.

Låtvalget falt på SIAs «Unstoppable» – et valg programlederne mener er beskrivende for innsatsen Jørgine har vist gjennom sesongen.

Hovedpersonen er selv rørt til tårer når hun er ferdig på parketten – og håper dette ikke blir hennes siste i konkurransen.

– Du var så til stede med en sånn mildhet, skryter Merete Mørk Lingjerde.

– Du har blitt «unstoppable» – og du er scenevant»

Trine Dehli Cleve mener Jørgine hadde tyngdepunktet for «langt bak» og nøyer seg med en åtter på poengskalaen.

– Jeg vet ikke om du vinner, men du vinner meg igjen og igjen og igjen, mener Morten Hegseth – som også mener hun til de grader har levert danse-varene til tross for hunder, barn og alt hun foretar seg.

Dommerpoeng: 28

MODERNE: Aleksander Hetland og Helene Spilling.

Dedikerte låtvalg til dansepartneren

Aleksander og Helenes selvvalgte dans: Moderne.

– Vi har holdt på i 11 uker og det har stort sett handlet om meg. Sangen handler om at man ikke får til noe uten hjelp, og denne sangen handler om Helene, sier Aleksander Hetland om låtvalget «Without you» av David Guetta.

– Var dette svømmeren Aleksander, eller var det danseren? spør Trine Dehli Cleve – som synes det var «helt nydelig» å dedikere dansen til Helene.

Hun sier budskapet som skal formidles er helt sentralt i moderne dans – og mener paret fikk det veldig godt til.

Morten Hegseth mener imidlertid at han ikke får helt tak på historien og gir åtte poeng.

– Først og fremst var innlevelsen og kontakten med Helene veldig bra, sier Merete Mørk Lingjerde – som er dommerekspert i denne dansestilen.

Likevel mener hun litt teknikk manglet, og nøyer seg med åtte poeng.

Dommerpoeng: 26

PASO DOBLE: Al og Lund til «Burn» av 2WEI.

Cengiz’ paso doble: – Helt episk

Cengiz og Rikkes selvvalgte dans: Paso doble.

Til 2WEI & Edda Hayes låt «Burn» og pyroshow fremfører paret en dramatisk dans for publikumet – som reiser seg til applaus når paret er ferdige på parketten.

Det gjør også dommer Trine Dehli Cleve – som sier hun var «helt med» i alt de gjorde på gulvet.

– Det var så intenst og det var så nydelig at det fortjente at man reiser seg, sier hun.

– Fy søren, det var pasoen sin, sier Morten Hegseth – som mener han kan se elementer av Cengiz’ sjel i dansen.

– Helt episk, mener Merete Mørk Lingjerde – som kunne sett koreografien «hver eneste dag».

– Hvis dere visste hvor vanskelig det er ... det er helt rått. Det er dansekunst!

Når poengene skal deles ut skulle både Hegseth og Lingjerde ønske de kunne gi mer enn ti poeng.

Dommerpoeng: 30

Dommer Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

Rettelse: VG skrev først at parene skulle velge en dans fra tidligere i sesongen å gjøre i reprise, men dette var feil. Det riktige er at de skal danse en selvvalgt dans i tillegg til dansen dommerne bestemmer. Dette ble rettet 05.11.2022 klokken 19.58.