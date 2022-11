SEMIFINALE: Jørgine Massa Vasstrand (33), Cengiz Al (25) og Aleksander Hetland (39) står igjen.

Semifinalen i «Skal vi danse: All stars»: Full pott i første dans

Semifinalen i «Skal vi danse: All stars» byr på både en selvvalgt reprise-dans fra sesongen som har gått - og en dans dommerpanelet bestemmer.

Saken oppdateres.

Det betyr at alle de tre gjenværende deltakerne, Jørgine Massa Vasstrand (33), Cengiz Al (25) og Aleksander Hetland (39) velger seg en av dansene fra sesongen som de vil gjøre på nytt, og må gjøre en dans dommerne bestemmer når de skal kjempe om finaleplass i sesongens nest siste sending.

PASO DOBLE: Først ut i kveld var Jørgine Vasstrand og Santino Mirenna.

«Funkgine» med full pott i første dans

Første deltaker ut på parketten er influenser Jørgine Massa Vasstrand (33), som danser sammen med Santino Mirenna.

Dommerutfordringen de får er en paso doble.

Til The Polices «Roxanne» - og kledd i sort og gull - fikk Jørgine i oppgave å vise at hun kunne danse nettopp paso doble i en annen forpakning enn tidligere - og med et ønske om enda flere rotasjoner i kroppen under dansen.

Prestasjonen hanket inn full pott fra dommerne:

– Der satte du standarden for kvelden, mener dommer Merete Mørk Lingjerde.

– Intrikat koreografi, har masse rotasjoner, bruker kroppen og fyker over gulvet, oppsummerer hun.

Dommerpoeng: 30

ARGENTINSK TANGO: Aleksander Hetland og Helene Spilling.

Glatt sko og teknikk-tvil

Aleksander Hetland og hans dansepartner Helene Spilling fikk argentinsk tango i oppgave fra dommerne. Til låta var Bishop Riggs’ «River» var målet nå å overbevise om at denne kunne gjøres enda bedre enn før.

Dommer Trine Dehli Cleve sitter igjen med en «liten tvil» om hun trodde på dansen fra paret. Kollega Merete Mørk Lingjerde aner også en usikkerhet i teknikken hos Hetland.

– Jeg likte det veldig godt - åpner tredjedommer Hegseth, men må også kommentere at han så han var litt ustø.

– Jeg tok litt olje på skoa i stad, og skled litt der, så det var litt dumt, forklarer Hetland i etterkant - men er alt i alt godt fornøyd med dansen.

– Kommer jeg til finalen har jeg på mange sett vunnet - og det viktigste for meg er å komme dit, fortsetter han.

Dommerpoeng: 26

Dommer Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.