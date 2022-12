PROVOSERER: Den nye dokumentarserien «Harry & Meghan» har skapt reaksjoner verden over.

The Telegraph: Harry og Meghan inviteres til kroningen av kong Charles

Til tross for deres offentlige kritikk av kongehuset, skal prins Harry og hertuginne Meghan være velkommen når kong Charles krones til våren, ifølge The Telegraph.

Kroningen av kong Charles skal finne sted lørdag 6. mai neste år.

Ekteparet vil bli inkludert i denne seremonien dersom de ønsker å delta, skriver den britiske avisen The Telegraph, som ikke siterer noen navngitte kilder.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ har mange vært spente på om paret vil få en invitasjon i kjølvannet av den nye dokumentarserien «Harry & Meghan», som hadde premiere på Netflix forrige torsdag.

Info «Harry og Meghan» på Netflix Omstridt dokumentarserie i seks deler.

De første tre episodene hadde premiere 8. desember 2022.

De siste tre kommer 15. desember.

Prins Harry og hertuginne Meghans eget produksjonsselskap har laget serien i samarbeid med Netflix.

Prinseparet og en rekke andre kilder har latt seg intervjue – om kjærligheten, forholdet til kongehuset, familie, pressen, rasisme og flytting til USA.

Både Harry og Meghan har i tillegg filmet videodagbøker sammen og hver for seg.

Liz Garnbus er regissør. Vis mer

Kritiserer kongehuset

Prins Harry og hertuginne Meghan sluttet å jobbe som kongelige i 2020, og flyttet samme år til USA.

Den nye serien har lovet å gi seerne «hele sannheten» om ekteparets brudd med den britiske kongefamilien.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Etter premieren forrige uke, har serien fått voldsom oppmerksomhet verden over.

Første del handler mye om hvordan kjærlighetshistorien startet – før alt tok dramatiske vendinger.

I siste del retter paret kritikk mot kongehuset.

– Jeg lurer på hva som hadde skjedd med oss om vi ikke hadde trukket oss ut på det tidspunktet vi gjorde, sier prins Harry.

– Sikkerheten rundt oss ble trukket tilbake. Alle i hele verden visste hvor vi befant oss, sier hertuginne Meghan.

– Syndebukken

Det er spesielt hertuginnen som er i hardt vær etter det som kommer frem i serien.

Mange mener blant annet at hun gjør narr av at hun måtte neie foran den nå avdøde dronning Elizabeth.

Men det er også flere som mener Meghan blir misforstått.

En av dem som tar parti med hertuginnen, er hennes venninne Lucy Fraser. I et klipp som er publisert på Netflix sin Youtube-kanal sier hun:

– Hun ble syndebukken for slottet. De matet historier om henne – enten de var sanne eller ikke – for å unngå at andre mindre gunstige historier ble publisert.

Buckingham Palace har foreløpig ikke kommentert noen av påstandene som kommer frem i dokumentaren.