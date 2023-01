BLID: Kong Charles i Aboyne i Skottland torsdag.

Kong Charles viste seg etter boksjokket

Kong Charles møtte opp i offentligheten torsdag for første gang siden det eksplosive innholdet i prins Harrys bok ble kjent.

Boken har vært varslet lenge, og allerede i forrige uke lekket store deler av innholdet ut – flere dager før tirsdagens offisielle bokslipp.

De fleste i den britiske kongefamilien får passet påskrevet av prins Harry (38) – både i selvbiografien «Spare» og i de mange TV-intervjuene han har stilt opp på i det siste.

Fra kong Charles (74) og resten av kongefamilien har det vært stille.

Torsdag møtte imidlertid en smilende kong Charles opp i Aboyne i Skottland – nærmere bestemt velferdssenteret Mid-Deeside Community Shed i Aberdeenshire.

MUNTER: Kong Charles, for anledning iført skotsk habitt.

Daily Mail skriver at kongen spøkte og lo med mange av de frivillige ved senteret, og de mange lokale skuelystne som hadde samlet seg.

– Jeg håper ikke dere er kalde, skal Charles ha sagt til veldedighetsarbeidere.

Kongen tok seg tid til å klappe hunder, men han skal ikke ha uttalt seg om Harrys bok.

Dronning Camilla (75) var ikke med.

Samtidig som kongen besøker Skottland, dukket prins William (40) og prinsesse Kate (41) opp i Liverpool torsdag – på det som er deres første offisielle jobb etter Harrys boklansering.

Prins Harrys bok har vakt voldsom oppstandelse og kan skilte med rekordsalg. Allerede første dagen ble 1,4 millioner eksemplarer av «Spare» revet unna.

Prins Charles skal ifølge boken ha uttalt til prinsesse Diana etter Harrys fødsel:

«Herlig! Nå har du gitt meg både en arving og en reserve – da er min jobb gjort.»

I boken skriver Harry for øvrig om hvordan Charles skal ha overbrakt dødsbudskapet om prinsesse Diana til sin da yngste sønn på 12 år.

Boken byr i tillegg på betroelser om angivelig fysisk sammenstøt med broren prins William (40), påstander om at William og prinsesse Kate (40) oppfordret ham til å bruke det skandaløse nazi-kostymet da han var 20 år.

Opplysninger om kokainbruk, seksuell debut og hvor mange han skal ha drept som soldat, har også fått mye omtale.

Harry skriver i tillegg at kongen nektet hertuginne Meghan (41) å få være med til Balmoral Castle etter dronning Elizabeths død i september i fjor.

TETT PÅ: Denne kvinnen fikk møte kongen på nært hold.

Prins Harry skriver for øvrig i boken at Charles, som da var prins og ikke konge, skal våren 2021 ha uttrykt stor fortvilelse over situasjonen da sønnene ble gjenforent på Windsor Castle etter begravelsen til deres bestefar, prins Philip.

Charles skal ha plassert seg mellom Harry og William, som ifølge boken begge sto og var «røde i toppen».

«Vær så snill, gutter. Ikke gjør mine siste år til en elendighet», skal Charles ha sagt til sønnene.

Kroningen av kong Charles skal finne sted lørdag 6. mai. Britiske aviser meldte før jul at Harry og Meghan vil bli invitert til seremonien. Harry holder selv muligheten åpen.

– Mye kan skje frem til da. Døren er alltid åpen. Ballen er på deres banehalvdel, uttalte prinsen til ITV søndag.