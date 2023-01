Birk Ruud bekrefter at han og Tonje Frigstad er kjærester

Paret har alt lagt ut kyssebilde på Instagram – nå bekrefter han forhold.

– Ja, vi er kjærester nå. Det er veldig hyggelig. Hva media sier og sånn, det får bare være. Det viktigste er at vi koser oss og trives med hverandre, sier Ruud til VG i anledning pressetreff på Tryvann.

Freestylekjører Birk Ruud (22) og TV-profil Tonje Frigstad (22) er nå kjærester.

Begge to stilte på rød løper i anledning Idrettsgallaen forrige helg. Da spurte VG om de var kjærester, og selv om de sa at de ikke var single, bekreftet de heller ikke forhold.

– På idrettsgallaen hadde vi ikke snakket om det en gang. Vi er jo veldig ferske, ikke sant, sier Ruud.

– Jeg sa til Tonje etterpå at jeg skulle ønske vi bare kunne si at «vi er kjærester». For i mitt hode, så er vi jo det.

Ruud fortsetter:

– Men nei, det er ikke venner. Jeg vil være kjæresten til Tonje, og hun vil være min.

Det er under to uker siden Frigstad delte et kyssebilde på Instagram.

– Vi er ikke kjærester, men det er god stemning, sa Frigstad den gang.

Ruud kan blant annet skilte med gull i Beijing-OL i 2022, gull i Ungdoms-OL, flere gull- og sølvmedaljer i X Games og gull og sølv i slopestyle. Så sent som i desember vant freestyleren verdenscuprennet i Big Air i Copper Mountain i USA.

Dermed er han den mestvinnende friski-kjøreren i verdenscupsammenheng.

Tonje Frigstad ble kjent for TV-seerne gjennom «Farmen» i 2021. Sørlandskvinnen har siden vært å se som programledervikar for «God Kveld Norge», samt deltager i «Forræder».

20. januar dukker hun opp i realitykonseptet «Good Luck Guys», som programleder sammen med Lasse Matberg (37).