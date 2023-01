Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise.

Durek Verrett i tysk intervju: − Bryllupsplanene satt på vent

I et intervju med den tyske avisen Bild sier Verrett at hans forhold til kong Harald og dronning Sonja er veldig bra.

Årsaken til at bryllupet er satt på vent skal være at Verrett trenger en ny nyre.

– Vi diskuterer forskjellige ideer, men jeg kan avsløre her: Så lenge jeg ikke har en ny nyre, er bryllupsplanene satt på vent, sier Verrett ifølge avisen.

Verrett sier til avisen av prinsesse Märtha er nær støttespiller, og passer på ham. I tillegg kommenterer han forholdet sitt til kongeparet.

– Selv om mange ikke tror det: Mitt forhold til kong Harald og dronning Sonja er veldig bra. De har støttet meg de siste ukene, månedene og det betyr virkelig mye for meg.

Nettavisen har tirsdag vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises sekretær, Carina Scheele Carlsen, som opplyser at Märtha Louise ikke kommenterer innhold i tyske aviser.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har vært et par siden 2019, og i fjor sommer forlovet de seg.

I anledning en artikkel i VG i september 2022 om at Epilepsiforbundet avsluttet samarbeidet med Märtha Louise i 2020 , og at flere beskytterskap vurderte å gjøre det samme, skrev Verrett i en e-post at han aldri har avvist skolemedisin.

– Allerede i vårt intervju med Fredrik Skavlan i 2019 diskuterte Märtha Louise og jeg viktigheten av skolemedisin i tillegg til viktigheten av alternativ medisin, skrev Verrett.

– Jeg ville vært dum om jeg avviste skolemedisin, jeg har jo selv blitt reddet av det.

Han siktet til sin egen historie om at han gikk til dialyse i åtte år før han fikk transplantert en frisk nyre.