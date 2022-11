SERIE: Jørgine «Funkygine» Vasstrand får sin egen hundekjøringsserie på TV 2 til vinteren.

Jørgine «Funkygine» Vasstrand får egen serie

Funkygine får sin egen dokuserie der hun trener for å gjennomføre Femundløpet.

– Hundekjøring er blitt noe helt spesielt for meg og det å faktisk kunne delta i et hundeløp ville vært helt magisk! Det er et hårete mål, men jeg tror man kan nå langt med lidenskap, knallhard trening og hjelp fra de beste folkene, sier Jørgine Vasstrand i en pressemelding fra TV 2.

– Jeg gleder meg helt enormt, og fremover kommer jeg til å tilbringe store deler av tiden min i hundegården og på sleden.

Jørgine Vasstrand bytter altså ut danseskoene med hundesleden. Denne høsten kom nemlig programlederen og treningsprofilen på 2. plass i «Skal vi danse: All Stars».

Nå får hun sin egen dokuserie på TV 2. Der skal man følge Vasstrand på veien mot målet om å gjennomføre Femundløpet FemundløpetFemundløpet er et langdistanse sledehundløp som går av stabelen hver vinter. Hundespannene starter i bergstaden Røros og kjører gjennom syv kommuner og det spektakulære landskapet i Trøndelag og Innlandet, før de returnerer til målgang i Røros. Kilde: Femundlopet.no.

I «Jørgine – alene med flokken» må Vasstrand gjennom opplæring for å kunne orientere seg og for å kunne mestre utfordringer med hundene underveis. I pressemeldingen står det videre at det er en viktig del av treningen er å lære hundene godt å kjenne, både for at de skal se på henne som en leder og for at hun skal lære seg hvordan hundene løper for å oppdage eventuelle skader så tidlig som mulig.

– Hundekjøring er fantastisk, men også vanvittig mye jobb, og uten hjerte for hundene sine kommer man bokstavelig talt ingen vei. Det tror jeg vil komme godt frem i denne serien, og forhåpentligvis vil det gjøre enda flere interessert i hundekjøring, sier Vasstrand i pressemeldingen.

Planen er å i januar kjøre langdistanseløpet Gausdal Maraton (300 km), som også er den nødvendige kvalifiseringen Vasstrand må gjennom for å få å stille til start og gjennomføre et av Norges hardeste hundeløp – Femundløpet.

– Jeg gleder meg til å vise frem hvor fantastisk denne sporten er, lære masse og bli utfordret på veldig mange ulike måter, avslutter Jørgine.

Med seg får hun en mentor Leif Tore Lie (57). Lie har 14 år erfaring med hunder og hundekjøring.

«Jørgine – alene med flokken» får premiere på TV 2 22. februar, og opptakene som alt har startet vil foregå frem til Femundløpet 2.–6. februar.