MØTTES I 2012: Sara Grimlund møtte Patrick Grimlund i forbindelse med en TV-jobb i 2012.

Kona til Patrick Grimlund i sorg: − Føles urimelig

Programlederen Patrick Grimlund fra «Lyxfällan» mistet livet i en trafikkulykke tidligere i januar. Nå uttrykker kona stor sorg.

– Jeg sørger ikke bare over en person jeg elsker. Faren til mine barn. Patrick var jo en del av alt i både mitt liv og mine barns liv, skriver Sara Grimlund på sin Instagramprofil fredag.

Økonom og programleder Patrick Grimlund omkom i en trafikkulykke tidligere i januar.

Kona Sara uttrykker sorgen på sin egen bursdag:

– Jeg sørger over livet vi levde sammen, og jeg blir nå tvunget til å bygge et nytt liv mot min vilje. Det er noe her som føles urimelig, skriver hun.

– Når jeg sover unngår jeg å tenke. Når jeg våkner, er det et millisekund når alt føles som vanlig, at alt bare var et mareritt, helt til virkeligheten skyller over meg og jeg igjen tvinges til å innse at alt har krasjet, skriver hun videre.

Expressen, som først omtalte saken, skriver at Grimlund satt i en personbil som kolliderte med en lastebil.

Grimlund var økonom og ble kjent som programleder i «Lyxfällan» – svenske «Luksusfellen» – som ble sendt på TV3 fra 2010 til 2017.

Han møtte Sara i 2012 i forbindelse med en TV-jobb og de har tre barn sammen. Han hadde i tillegg en sønn fra et tidligere forhold. Patrick Grimlund ble 50 år gammel.

PRIVATØKONOM: Patrick Grimlund var en kjent privatøkonom.