Keenan Cahill, her fra 2012.

Medier: Youtube-stjernen Keenan Cahill (27) er død

Flere internasjonale medier skriver fredag kveld at Keenan Cahill er død.

TMZ og Entertainment online er blant mediene som omtaler dødsfallet.

Cahills manager har uttalt til TMZ at 27-åringen gjennomførte en hjerteoperasjon 15. desember, og at det oppstod komplikasjoner som førte til at han ble lagt i respirator.

Cahill døde torsdag som følge av behandlingen ved sykehuset i Chicago ble stanset, skriver TMZ.

Da han som 15-åring gjorde såkalt «lipsync» til hitlåter, ble han verdenskjent.

I ettertid gjorde han samarbeid med flere store stjerner som 50 cent, Ariana Grande, David Guetta og Justin Bieber - for å nevne noen.

Han ble som ettåring diagnostisert med Maroteaux-Lamys sykdom. Det er en arvelig stoffskiftesykdom som gjør at man blir korte av vekst, får grove ansiktstrekk, unormal vekst av bein i hender og føtter og reduserte leddbevegelser.

I et intervju med VG i 2011 fortalte Cahill om å leve med sykdommen:

– For meg er det helt normalt siden jeg alltid har hatt det slik. Jeg har hatt ni store operasjoner og må gå på medisiner. Men det er en del av livet mitt. Jeg føler meg egentlig velsignet som har fått denne sykdommen. Uten den hadde jeg ikke møtt alle de fantastiske menneskene. Jeg har for eksempel møtt mange kreftpasienter og vet hva de går gjennom, så jeg føler meg heldig, sa han blant annet.

I intervjuet fortalte han også at han bestemte seg tidlig for hva som skulle bli hans livsmotto.

– Jeg vet at jeg er annerledes, men det har aldri stoppet meg, sa han å fortsatte:

– Mitt livsmotto har alltid vært at ingen skal fortelle meg at jeg ikke kan gjøre noe. Derfor føler jeg at jeg er en rollemodell. Moren min sa akkurat at jeg burde tenke på alle de guttene der ute som trodde de ikke kunne gjøre ting fordi de var annerledes, men så kunne de se på meg og hva jeg har fått til.