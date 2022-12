PÅ SYKEHUS: Kong Harald fikk en spesiell oppladning til jul i år. Onsdag ble han utskrevet fra Rikshospitalet etter å ha blitt behandlet for en infeksjon.

Kronprinsfamilien: − En annerledes førjulstid i år

I et Instagram-innlegg takker kronprinsfamilien for omtanken fra folket mens Kong Harald (85) har vært på sykehus. På julaften samles familien på Kongsseteren.

– Kronprinsfamilien vil gjerne ønske alle en riktig god jul! Det ble en litt annerledes førjulstid i år og Kronprinsfamilien takker for all omtanke som er kommet mens Kongen har vært på sykehus, og er veldig glade for at han nå er hjemme.

Det skriver kronprinsfamilien på Instagram fredag ettermiddag.

Kong Harald (85) ble innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon mandag denne uken. Her ble han behandlet med intravenøs antibiotika.

Onsdag ettermiddag ble kongen utskrevet og hentet av Slottets limousin.

– Kongen er på bedringens vei, men vil ta det med ro i noen dager, lød meldingen fra Slottet.

Det er ennå ikke avklart hva som skjer med kongens nyttårstale i år.

Beslutningen om hvem som holder talen tas nærmere nyttårsaften, har kongehuset tidligere opplyst. Til daglig er det kronprins Haakon som stepper inn for kongen ved sykdom.

Kongefamiliens tradisjonelle julefotografering er avlyst.

Torsdag ble det også klart at Kong Harald legger opp som konkurranseseiler etter en lang karriere med flere VM-medaljer. Han deltok også i årets VM i Sveits.

STASELIG: Et seks meter høyt juletre lyser opp slottsbalkongen i Oslo.

Slik skal de kongelige feire jul

Kong Harald og Dronning Sonja feirer jul på Kongsseteren i Holmenkollen. Også kronprinsfamilien tilbringer julaften og deler av juledagene her.

I tillegg vil kongefamilien delta på gudstjenesten i Holmenkollen kapell 1. juledag.

Kongehuset har delt videoer av julepynten på Skaugum og på Slottet på Instagram den siste uken. På slottsbalkongen er et seks meter høyt juletre pyntet med over hundre lys.

JULEFEIRING: Kong Harald og dronning Sonja med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus foran juletreet på Bygdøy kongsgård i Oslo i desember 2021.

Det er ikke kjent hvor prinsesse Märtha Louise og familien skal feire jul i år.

I fjor tilbrakte kongen og dronningen julen på Bygdøy kongsgård, mens selve julekvelden ble feiret med kronprinsfamilien på Skaugum.