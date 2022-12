PREGET: Ellen DeGeneres (t.v.) har delt en følelsesladet video etter at Stephen «tWitch» Boss (t.h.) døde 14. desember.

Ellen DeGeneres deler følelsesladet video: − Vi vil aldri forstå det

14. desember døde Stephen «tWitch» Boss 40 år gammel. Nå går en videohyllest fra hans tidligere kollega Ellen DeGeneres viralt.

– De siste 11 dagene har vært skikkelig tøffe for alle, sier Ellen DeGeneres i en video delt på Twitter fredag kveld.

14. desember kom nyheten om at Stephen «tWitch» Boss hadde tatt livet sitt på et hotellrom. DJ-en og danseren var blant annet kjent fra «Ellen DeGeneres Show».

DeGeneres er tydelig preget i den følelsesladde videoen, som ifølge Daily Mail skal være filmet i hagen hennes i California.

– Alle har det vondt og prøver å forstå det, og vi vil aldri forstå det, sier hun.

De siste dagene har DeGeneres delt flere klipp av de to sammen på Twitter.

– For å hedre tWitch, tror jeg det beste vi kan gjøre er å le og klemme hverandre, spille spill og danse og synge, sier hun videre i videoen.

DeGeneres forteller at dette var tingene Boss elsket å gjøre.

– Jeg vet at det virker vanskelig, det virker umulig, men det er slik vi ærer ham. Klem hverandre og fortell at dere er glade i hverandre, fortsetter DeGeneres i videoen.

Videre oppfordrer hun til å sjekke på hverandre og å la folk vite at du er der for dem.

– Han var et lys. Hvis du kjente ham, visste du det. Hvis du ikke kjente ham, så du det. La oss ære ham, tenke på ham og sende kjærlighet til hverandre, sier DeGeneres.

Info Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. kan nås på 22 40 00 40. kan nås på Kirkens SOS kan nås på

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321 . Samtaletjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22, og det er også åpen chat lørdag og søndag fra kl. 14 til 22. samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på. Samtaletjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22, og det er også åpen chat lørdag og søndag fra kl. 14 til 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no . Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no . Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00). Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00). Vis mer

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at min mann Stephen har forlatt oss, sa kona hans, Allison Holker, i en uttalelse til People Magazine da dødsfallet ble kjent.

I tillegg til kona etterlater Boss seg barna Weslie (14), Maddox (6) og Zaia (3).

FAMILIE: Allison Holker og Stephen «tWitch» Boss sammen med barna Weslie, Maddox og Zaia på en filmpremiere i sommer.

Boss ble kjent for mange da han kom på annenplass i talentkonkurransen «So You Think You Can Dance» i 2008. I 2022-sesongen var han også dommer for konkurransen.

Det var i 2014 Stephen «tWitch» Boss først fikk jobben som gjeste-DJ på «Ellen». Etter hvert ble han en fast del av programmet, som han siden 2020 også har vært medprodusent på.

Boss har også figurert i en rekke filmer og TV-serier, blant annet «Modern Family» og «Step Up All In».