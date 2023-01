BRYLLUP, FAKTISK: Evy (Malene Wadel) skinner kraftigere enn bruden Dina (Izabell) i Evy og alltids første bryllup.

TV-anmeldelse «Evy og alltid»: Sandnes, actually

Fire-fem bryllup og feelgoodframferd for folk i småby som egentlig vil være storby.

VG External

«Evy og alltid»

Norsk feelgood-drama i åtte deler

Med: Malene Wadel, Åse Godal, Marit Synnøve Berg, Ole Christoffer Ertvaag, Izabell, Leo Magnus de la Nuez, Kristoffer Joner, Egil Birkeland, Anh Vu m.fl.

Serieskapere: Miriam Larsen og Julie Skaufel

Manus: Arild Østin Ommundsen

Regi: Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen

Hele serien på NRK TV nå. Sendes på NRK 1 lørdager.

Sandnes. Javel.

For mange utenfor Rogaland er Gandsfjordens sørligste punkt et boligstrøk i Stavanger; et kjempe-Nesttun eller mega-Østensjø.

I tillegg til hjemstedet til Team Ingebrigtsen.

Men, som en karakter bardust bryter ut: «De som skjønner Sandnes, skjønner at Sandnes er på vei mot New York. Det er bedre å være en konge i en bondeby, enn en bonde i en kongeby.»

Det er til dette julens guilty pleasure-proffer, serieskaperne Julie Skaufel og Miriam Larsen («Hjem til Jul» og «Julestjerna»), har sendt hjem Evy (Malene Wadel, hun med baren i «Lykkeland»).

Egentlig er bergensstudenten midt i begynnelsen av voksenlivet og skal skrive ferdig doktoravhandling i Paris. Via noe uventet (men manusforutsigbart) blir hun derimot værende i den store småbyen der alle begynner setninger med «om du». Befolket av karakterer som noen ganger kommer tilbake i fortellingen, og noen ganger bare forsvinner.

Nina Ellen Ødegård («Etterglød») som mentalt vasstrukken rusmisbruker og Kristoffer Joner (siste sett i «Krigsseileren») som livsmattet keramiker er to slike som vandrer gjennom. Begge øyeblikk man kan se igjen og igjen.

KERAMIKK, FAKTISK: Kristoffer Joner er pottemaker med romantikk som fag. Årets stavangerkunstner, Fredrik S. Hana, til venstre.

Ekteparet Geir (Ole Christoffer Ertvaag) og Maddi (Åse Godal), som vel faktisk er gift på hverdager også, trenerer et ekteskap langt forbi parterapi. Mikkel (Paal Herman Ims, også fra «Lykkeland») skal sannelig også gifte seg, men har ikke helt styr på når og hvor.

Jens (Kim Falck, sidemann i «Troll») er den som holder seg lengst framme i kamera sammen med Evy. Både han og Wadel kan vi forvente å se mye mer av. De er ikke kommende stjerner.

De er allerede der oppe.

Stavangerfilmens filmhærførerpar Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen har skrevet og satt denne episodiske langserien sammen. Kort tid etter at den uerstattelige Vegar Hoel måtte gi tapt for kreften, og dermed gjorde det umulig for dem å lage en «Mongoland»-oppfølger.

RULLESTOLVEI, FAKTISK: Mens folk i Sandnes venter på at bussveien skal komme er det fremdeles kjappere at Evy (Malene Wadel) triller Mommo (Gretelill Tangen) dit de skal.

Litt over hav og hei har det dessverre gått. Åpenbare skrlptfeil, seige fokusskift, og noen manusideer som kunne vært komprimert. For eksempel et skjerf som magisk forsvinner og dukker opp igjen og en altfor lang tur til Setesdal.

Samtidig er det noe lunt, ukomplisert og smittende entusiastisk over det hele. Spesielt samspillet mellom kjente og ukjente fjes foran kamera og jakten på det jærske lyset gjør «Evy og alltid» til noe varmere enn bare nok en feelgoodfortelling med «Love Actually» som eneste inspirasjonskilde.

Ekstra kjekt for de som hører leirgjøkene på Thomas Dybdahl og Håvard Rosenberg-lydsporet. Eller de som skjønner Skolekorps (bandet, ikke fritidsaktiviteten)-referansen.

Og ikke minst de som er innforstått med hvor hysterisk løye det er at noen insisterer på Ingentings «Liden» i en vielse.