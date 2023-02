STOR: Dhar Mann har 20 millioner abonnenter på sin hovedkonto på YouTube.

Beskyldninger mot YouTube-gigant

Flere skuespillere går ut mot multi-dollarmillionær Dahr Mann og beskylder han blant annet for å underbetale ansatte.

38-åringen, som står bak utallige småfilmer om moral og gode verdier, kommenterte onsdag kritikken. Les hans svar lenger ned i artikkelen.

Mange av Manns videoer handler om den «svake part» som blir dårlig behandlet enten av en sjef, kollega eller medstudent. På slutten får alltid hovedpersonen sin revansj.

Nå fremstilles Mann selv som skurken.

Tre eksempler på hvordan Dhar Mann fremstiller videoene sine.

Flere skuespillere hevder blant annet at lønnen er så dårlig at de knapt klarer å betale husleien.

Nå har flere gått ut på TikTok og Instagram angivelig etter at Mann ikke ville møte skuespillerne. Flere som har rettet kritikk, har også fått sparken, hevder de som protesterer.

Dette skal være et skjermbilde fra skuespiller Charles Laughlin Instagram, som viser en demonstrasjon utenfor Dhar Mann Studios.

Skuespiller Charles Laughlin har gått ut mot YouTube-giganten på sin Instastory.

– Vi spurte om et møte og ble fortalt at vi ikke fikk noe møte, hevder han.

På storyen kan man se flere personer som demonstrerer og holder opp plakater utenfor det som skal være YouTube-studioet.

Laughlin viser også til et skjermbilde fra en mail der en kvinnelig skuespiller angivelig får beskjed om at det ikke er behov for henne lenger.

– Vi går var det en gruppe demonstranter som brøt inn i to produksjoner. Vi vil beklage til de som jobbet der og skuespillerne for stresset det kan ha medført, heter det i en uttalelse fra Dhar Mann.

Mann bor sammen med kona Laura G og to barn i en mansion i Los Angeles han kjøpte av Khloé Kardashian for 125 million dollar i 2020, skriver New York Times.

Mair Mulroney har spilt i en rekke YouTube-episoder. Hun deltok nylig i protesten, går det frem fra hennes Instragram.

Hun holder en plakat som spiller på Manns ofte lokkende video-titler:

Multimillionaire ignores actors instantly regrets it!

Det kan oversettes til: Multimillionær ignorerer skuespillere – angrer umiddelbart.

Dhar Mann svarer

Managementet til YouTube-profilen har lagt ut sin side av saken på Instagram. Der skriver de blant annet:

– Vi stilte opp på møte med skuespiller-representanten med to av våre mest erfarne ledere, blant annet sjefen for produksjonen. På det møtet kom ikke ansattrepresentanten med noen bekymringer og forlot møtet.

Dhar Mann Studioes hevder de betaler det de skal.

– Satsene varierer. Statister får 18 dollar (183 kroner) i timen, og skuespillere med replikker får 33–44 dollar (335–447 kroner) i timen.

– Skuespillere jobber ofte for mange forskjellige produksjonsselskaper. Vi tilbyr prosjektstillinger som kan vare alt fra noen timer til noen dager. Vi tilbyr ikke fulltidsstillinger da vi ønsker å gi mange muligheten og vise frem mange ansikter.

Selskapet avviser også følgende beskyldninger:

At de tok ned et minne etter en avdød skuespiller etter én dag.

At flere ansatte på settet ikke nevnes i videoene.

At de ikke tar imot tilbakemeldinger fra de ansatte.

At flere skuespillere ikke har får betalt i det hele tatt.

At de har stoppet å jobbe med skuespillere med funksjonsnedsettelser.

