TRAGISK: Skuespilleren skal ha slitt lenge med alkoholproblemer. Nå er han død.

Skuespiller Cody Longo (34) er død

Den amerikanske skuespilleren ble funnet død i Texas på onsdag.

Det opplyser et familiemedlem til det amerikanske underholdningsnettstedet TMZ.

Den amerikanske skuespilleren er best kjent fra såpeoperaen «Days of Our Lives» - eller «I Gode og Onde Dager» på norsk. Han hadde også en rolle i «Nashville».

34-åringens kone, Stephanie, skal ha blitt bekymret da hun ikke fikk tak i ham, og ringte politiet.

Han ble funnet død i en seng i Austin, Texas.

Etterlater seg kone og tre barn

Familien forteller til TMZ at skuespilleren i lang tid har slitt blant annet med alkoholisme.

– Han var en fantastisk far og den beste ektemannen. Vår verden er knust. Vi vil alltid savne og elske deg, sier Longos kone i en uttalelse.

Han etterlater seg kona Stephanie, en 7 år gammel datter og to sønner på 5 og 1 år.

Den unge skuespilleren hadde også roller i sier som «Make It or Break It» og «Hollywood Heights», der Longo spilte hovedrollen som tenåringshjerteknuseren «Eddie Duran» i 78 episoder.