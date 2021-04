Foto: Mattis Sandblad

Melina Johnsen felt i Fim etter tannbehandling: − La meg være i fred

Realitykjendis Melina Johnsen og tidligere «Ex on the Beach»-deltager Sandra Fjeldberg er felt i Fim for markedsføring som kan føre til kroppspress.

Det kommer frem i en pressemelding fra Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) mandag.

Melina Johnsen er felt etter at hun på sin Instagramprofil omtalte egen tannbehandling, etablering av tannimplantater, foretatt på en tyrkisk tannklinikk.

Fim mener behandlingen fremstår som markedsføring, noe Johnsen i sitt tilsvar sier at det ikke er.

– Dette er ikke reklame, dette er noe jeg har betalt for. Fint om dere kan la meg være i fred, dette er noe jeg har gjort for meg selv og ingen andre for personlig årsaker. Bruk tiden deres på noe fornuftig, skriver Johnsen.

Hva er Fim: Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fims formål er å bidra til ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress.

Retningslinjene til Fim har som mål å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører. Retningslinjene gjelder som et supplement til øvrige lover og forskrifter om markedsføring.

Retningslinjene gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av disse retningslinjene. Influencere som ikke er bundet gjennom sine nettverk kan tiltre disse retningslinjene.

Fim behandler klager og brudd på disse etiske retningslinjene.

Utvalget til Fim kommer med forhåndsuttalelser og bestemmer om en klage er ok eller i strid med Fim. Det er et sammensatt utvalg på 6 personer. Både influencere og annonsører sitter i utvalget. Vis mer

Fim mener derimot at det ikke har en betydning så lenge hun velger å fortelle om det på sin Instragramprofil med referanse til klinikken.

Fim har vektlagt det store antall unge følgere Johnsen har, og at det fremmes bilder av å ha foretatt et inngrep som kan bidra til kropps- og utseendemisnøye.

– Føler ikke at jeg har gjort noe galt

Også tidligere «Ex on the beach»-deltager Sandra Fjeldberg er felt i denne runden.

Fim skriver at Fjeldberg har promotert et kosmetisk inngrep, såkalt trådløft, utført av Beauty Medical Oslo.

De sier det er uklart om det er forhåndsavtalt markedsføring mellom Beauty Medical Oslo og Fjeldberg. Klagen er ikke er besvart av noen av partene.

– Jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt. Klagen kom av at de mente det kunne fremstå som reklame, noe det absolutt ikke var, sa Fjeldberg til God Kveld Norge i februar, som da omtalte klagen.

På denne tiden omtale også Fjeldberg klagen på sin egen Instagramprofil.

– Man har lov til å tagge brand, butikker, klinikker fordi man bare digger/elsker de, uten å få betalt for det eller sponset behandlinger, skrev hun i en Instagramhistorie.

– Ufortjent

Sandra Romano i Beauty Medical Oslo sier behandlingen ikke er sponset. Dette er andre gang klinikken er felt, og Romano reagerer sterkt på fellelsen.

– Det er ufortjent hvordan de behandler oss. Vi kan jo ikke vite hva de som kommer til oss legger ut på sine egne sosiale medier. Vi ikke har bedt dem om å snakke om oss, sier hun.

Fim mener imidlertid at det ikke er avgjørende om det er en avtalt markedsføring.

– Det som er relevant, er hvorledes kommunikasjonen fremstår for hennes følgere. Fim mener at bildene i saken som er lagt ut på Instagram gir et klart inntrykk av at Fjeldberg reklamerer for klinikken. Vurderingen legger videre særlig vekt på Fjeldbergs store andel unge følgere og eksplisitte omtale i bilde og ord av et kosmetisk inngrep, skriver de.

VG har vært i kontakt med Fjeldberg og Johnsens forsvarer, men det har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar.

Utvalget har også vurdert en klage på Protein.no og Monica Nyhus, kjent fra «Bloggerne».

De mener derimot at Nyhus har såpass få følgere under 24 år, og at hun derfor faller utenfor Fims virkeområde.

