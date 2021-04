INNRØMMELSE: Etter at influencer James Charles (21) innrømmet at han har sendt upassende meldinger til mindreårige krever fansen en reaksjon fra sminkeprodusenten han jobber med. Her er Charles på Billboard- utdelingen i Las Vegas i 2019. Foto: STEVE MARCUS / X00642

Vil ikke kommentere James Charles-skandalen

Sminkemerket Morphe får kritikk for at de ikke kommenterer influencerens siste skandale.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Morphe har et samarbeid med James Charles (21), som i lang tid skal ha hatt noen av de bestselgende produktene hos sminkemerket.

Nå blir de hengt ut av fansen på Instagram for å være stille.

James Charles (21) har fått mye kritikk den siste tiden etter at han innrømte å ha sendt upassende meldinger og bilder til mindreårige.

Det var i starten av april at sminkeinfluenceren kommenterte anklagene for første gang. 21-åringen hadde til da avvist alle anklager, som hadde blitt rettet mot ham i flere uker.

– Jeg fikk beskjed om at de var 18, trodde dem, og hadde en flørtende samtale. Senere fant jeg ut at de faktisk var 16 år, sier han i videoen hvor han bekreftet anklagene. Han begynte med å beklage til familien, så vennene og fansen.

les også James Charles (21) beklager: – Samtalene skulle aldri ha skjedd

«BoycottMorphe»

Morphe er kjent for å samarbeide med influencere for å selge sminkeprodukter. Flere amerikanske og internationale stjerner har egne kolleksjoner hos dem.

Charles har vært på flere reklamekampanjer i forbindelse med samarbeidet sitt. Etter at han innrømte å ha sendt upassende meldinger til 16-åringer skal blant annet et Instagram innlegg blitt redigert for å fjerne navnet til kolleksjonen hans.

Den seksuelle lavalderen er ulik i USA. I noen stater kan det være slik at loven påvirkes av hvor nære personer er i alder om de er under lavalderen. Charles bor i California hvor den seksuelle lavalderen er satt til 18 år.

Morphe blir nå bombardert med hashtagen «BoycottMorphe» i sosiale medier.

I starten av skandalen ble det kjent at James Charles erstattes som programleder for «Instant Influencer»:

– Så dere skal ikke si noe?

– Jeg er virkelig skuffet over dette selskapet, skriver en følger under et innlegg som ble postet denne uken.

Selskapet har over 10 millioner følgere på Instagram. De siste innleggene handler ikke om Charles, men det er det følgerne snakker om i kommentarfeltet.

– Så dere skal ikke si noe?, spør en følger.

– Vi kan se de skjulte kommentarene, skriver en annen. En kommentar som går igjen er:

– Tror ikke jeg skal kjøpe fra dere igjen.

les også James Charles (21) erstattes i realityprogram

Avbrøt samarbeid i 2020

Flere reagerer på at selskapet tidligere har valgt å ta avstand fra influencere, men at de så langt ikke har gjort det denne gangen.

For under ett år siden valgte Morphe å avbryte et fem år langt samarbeidet med influencer Jeffree Star. Det skjedde etter at han ble anklaget for rasisme, mobbing, utpressing og promotering av narkotikabruk.

Les også: Dette er de ni største YouTube-skandalene

Selskapet er ikke det eneste som har valgt å ikke kommentere den siste skandale, skriver Insider. De har kontaktet flere av bedriftene Charles samarbeider med uten å få kommentarer.

Millioner av følgere

Charles er blitt en global influencer etter at han som 16-åring begynte å poste videoer på YouTube fast, på plattformen har han nå over 25 millioner følgere. På TikTok har han 36 millioner.

Han forteller at han har snakket med fagpersoner om oppførselens sin, og at han tidligere ikke skjønte at det var en skjev maktbalanse når fans kontaktet ham.

– Jeg lover at noe slikt aldri vil skje igjen, sier 21-åringen.

Også for to år siden ble Charles anklaget for upassende meldinger, da til heterofile menn. Den gangen var det influencer Tati Westbrook som anklaget ham. Det ble starten på en lengre krangel, som satte fyr på nettet.

Da mistet han et drass av følgere.

Krangelen mellom Youtube-stjernene James Charles og Tati Westbrook tok av på nettet for to år siden: