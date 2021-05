Olympia Dukakis er best kjent for filmen «Moonstruck» der hun var en Oscar. Bildet fra 2019. Foto: Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Oscar-vinner Olympia Dukakis er død

«Moonstruck»-skuespilleren døde 89 år gammel.

Av Maria Støre

Det melder Variety lørdag kveld.

Olympia Dukakis er best kjent for sin Oscar-vinnende birolle i filmen «Moonstruck» og for sin rolle som den velstående enken i «Steel Magnolias».

Broren hennes, Apollo Dukakis, bekreftet dødsfallet i et Facebook-innlegg.

«Min elskede søster, Olympia Dukakis, gikk bort i morges i New York City. Etter flere måneder med dårlig helse, er hun endelig i fred og med sin Louis», skrev han.

Mannen hennes, Louis, døde i 2018, ifølge TMZ.

Dukakis var 56 år da hun vant den gjeve Oscar-statutten for beste kvinnelige birolle i filmen «Moonstruck» fra 1987 – en film som for øvrig også stakk av med seieren for beste film og beste manuskript under Oscar-utdelingen.

Dukakis var også kjent for rollene hun hadde i filmer som «Away from Her» (2006) og «Steel Magnolia» (1989).

Hun var Oscar-nominert tre ganger. Først for filmen «Lucky Day» fra 1991, andre gang for «Armistead Maupin's More Tales of the City» i 1998 og tredje gang i 1999 for miniserien «Joan of Arc», ifølge Variety.

Sist var hun å se som Anna Madrigal i TV-serien «Tales of the City» fra 2019.