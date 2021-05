NORGESVENN: Samantha Fox var i tillegg til mye annet en sann Norgesvenn. Bildet er fra et av mange norgesbesøk - da hun holdt en konsert i Oslo høsten 2017. Foto: Linda Næsfeldt, VG

Samantha Fox gifter seg med Linda fra Hvaler

80-talls-ikonet Samantha Fox (55) skal endelig få sin Linda Olsen (46) fra Hvaler som ektefelle.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Linda Olsen, som har vært sammen med Samantha Fox i fem år, skal gifte seg med den britiske eks.glamourmodellen og pop-artisten, får lokalavisen Fredriksstad Blad bekreftet.

– Vi må jo ta visse forbehold i disse usikre tider. Blant annet hadde det vært fantastisk å kunne få slekt og venner fra Norge og Sverige over til bryllupet i England, forteller Hvaler-kvinnen som nå befinner seg i London – til FB.

Paret, som fra før er forlovet, har utsatt den store begivenheten i ett år allerede på grunn av pandemien, ifølge Olsen.

– Gærne etter hverandre

– Vi er begge helt gærne etter hverandre. Jeg vil ikke være med noen andre i livet, sier Samantha Fox til det britiske kjendisbladet OK.

Hun forlovet seg med Linda Olsen i februar i fjor – like før både Storbritannia og Norge stengte ned måneden etter.

Allerede i juli 2016 bekreftet Linda Olsen til VG at hun og Fox var i et forhold, men ønsket da ikke å kommentere saken ytterligere.

SPELLEMANNS-GJEST: Samantha Fox gjestet den norske Spellemannspris-utdelingen i 1987 på den tiden hun var på høyden karrieremessig. De norske artistene Jørn Hoel og Sissel Kyrkjebø så ut til å sette pris på visitten. Foto: Morten Hvaal

Det er altså fem år siden superstjernen fant kjærligheten med Linda Olsen - og enda flere år siden Fox kom ut av skapet som lesbisk.

Ifølge Fredriksstad Blad har Samantha Fox besøkt Hvaler en rekke ganger og lovprist både atmosfæren og måten hun er blitt mottatt på i det naturskjønne øyriket.

Hun skal endog ha opplevd en ekte norsk 17.mai-feiring i området.

Samantha Fox Samantha Fox debuterte toppløs i den britiske tabloidavisen «The Sun» 16 år gammel den 22. februar 1983.

Hun ble meget populær og vant avisens «Page Three Girl of the Year Award» i 1984, 1985 og 1986. I 1996 poserte hun for tidsskriftet Playboy

Hun ga ut debutalbumet «Touch Me» da hun var 20 år gammel i 1986.

Singelen gikk til topps på hitlistene i 17 land.

Fox ga i 2003 ut en selvbiografi hvor hun avslørte at hun er lesbisk.

Kilder: Wikipedia, VG, The Sun) Vis mer

For 18 år siden, i 2003 bekreftet Fox at hun hadde funnet lykken med sin daværende manager Myra Stratton: «Folk sier at jeg er homofil. Jeg vet ikke hva jeg er … jeg vet bare at jeg er forelsket i Myra [og at] jeg ønsker å tilbringe resten av livet mitt med henne», sa Fox den gang.

Paret fikk tolv år sammen før Stratton døde av kreft i 2015.

PÅ GYNGEHEST: Samantha Fox kombinerte musikk-karrieren med unge år som glamour- og puppemodell, blant annet i The Sun og Playboy. For anledningen poserer en lettere antrukket Fox på en gyngehest. Foto: Peter Barry / Hulton Archive

Det er ennå ikke fastsatt noen dato for bryllupet. Men begge krysser fingrene for at det blir i 2021, ifølge Fox sine uttalelser til bladet OK.

Linda Olsen gir på Facebook tydelig uttrykk for at hun er fornøyd både med intervjuet i bladet og med sin vordende ektefelle.

– Min første fotoshoot med min Sammy. Vi er veldig fornøyde med intervju og fotos. Min vakre forlovede, skriver Olsen.

I hver sin seng

I intervjuet avslører de forlovede også at det blir et stort, tradisjonelt bryllup med hvite kjoler, brudepiker og en hel haug med gjester fra mange land.

Samantha Fox forteller endatil at det vordende brudeparet ikke kommer til å sove i samme seng natten før vielsen.

Fox var i storhetstiden en av de mest populære popartistene blant norske diskotekgjengere, cd-kjøpere og radiolyttere. Spesielt monsterhiten «Touch me» fra 1986 gikk sin seiersgang.

Linda Olsen, som nå jobber og bor i London, har tidligere hatt lederjobber i leketøysbransjen, blant annet som avdelingsleder i Toys R Us Norge.

VG har ikke lyktes å få en kommentar om bryllupsplanene fra hverken Linda Olsen eller Samantha Fox.