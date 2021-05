ANKLAGESTORM: Rapperen T.I. og kona Tameka Harris under arrangementet Black Music Honors i Atlanta i 2019. Foto: Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rapperen T.I. etterforskes av politiet i Los Angeles

Politiet i Los Angeles har ifølge flere amerikanske medier satt i gang etterforskning av rapperen T.I.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var Daily Beast som meldte om saken først.

Overfor Deadline, ABC og Fox 11 Los Angeles bekrefter politiet i Los Angeles – LAPD – at de har en pågående etterforskning som gjelder rapperen, men de vil ikke si hva saken gjelder.

Flere medier melder at rapperens kone Tameka «Tiny» Harris også er under etterforskning, men dette er ikke bekreftet.

T.I., som egentlig heter Clifford Harris, og kona har den siste tiden blitt anklaget for flere tilfeller av kidnapping, neddoping og seksuelt misbruk av kvinner i Georgia og California.

Advokaten Tyrone A. Blackburn, som ifølge ABC sier han representerer 11 påståtte ofre i saken, ba tidligere i år myndighetene i de to delstatene om å se på anklagene, som involverer hendelser som skal ha skjedd for opptil 15 år siden.

T.I. og Tameka har nektet for anklagene. De hevder at kvinnene som anklager dem frivillig var med på hendelsene det refereres til, og at de nå prøver å skaffe seg oppmerksomhet.

– Clifford og Tameka Harris benekter disse grunnløse anklagene på det aller sterkeste. Vi er sikre på at det ikke vil bli tatt ut siktelser dersom disse anklagene etterforskes på en grundig og rettferdig måte, sa parets advokat Steve Sadow i en uttalelse til Entertainment Tonight i mars.

I februar meldte TMZ at innspillingen av fjerde sesong av parets reality-show «T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle» skulle settes på pause på grunn av anklagene.

– Gitt alvorlighetsgraden i anklagene har vi valgt å sette produksjonen på pause mens vi skaffer mer informasjon, sa representanter for MTV til nettstedet.